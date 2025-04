Doppio colpo | vinto mezzo milione i biglietti fortunati a Gubbio e Torgiano

Gubbio, 28 aprile 2025 – La dea bendata ha nuovamente baciato l’Umbria. Una doppia vincita si è registrata nella nostra regione. colpo ieri con il “Miliardario New” a Torgiano, dove è stato acquistato un tagliando vincente da 250.000 euro. Un’altra vincita c’ stata invece a Gubbio. Dopo i 10mila euro incassati da un eugubino grazie a un Gratta e Vinci al Bar New York di Ponte d’Assi giovedì 25 aprile, nella serata del giorno successivo, sabato, alla Tabaccheria Berettoni di viale del Teatro Romano, sono stati vinti 199.272 euro. La somma è arrivata grazie a una quaterna secca giocata e indovinata al “Lotto Più“, una modalità di gioco associata al Gioco del Lotto che prevede dei moltiplicatori di vincita. Le schedine del Lotto Più hanno un costo fisso (quella vincente lo scorso sabato era da 20 euro) e i giocatori hanno la possibilità di ambire a vincite più alte rispetto a quelle del Lotto. Lanazione.it - Doppio colpo: vinto mezzo milione, i biglietti fortunati a Gubbio e Torgiano Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – La dea bendata ha nuovamente baciato l’Umbria. Una doppia vincita si è registrata nella nostra regione.ieri con il “Miliardario New” a, dove è stato acquistato un tagliando vincente da 250.000 euro. Un’altra vincita c’ stata invece a. Dopo i 10mila euro incassati da un eugubino grazie a un Gratta e Vinci al Bar New York di Ponte d’Assi giovedì 25 aprile, nella serata del giorno successivo, sabato, alla Tabaccheria Berettoni di viale del Teatro Romano, sono stati vinti 199.272 euro. La somma è arrivata grazie a una quaterna secca giocata e indovinata al “Lotto Più“, una modalità di gioco associata al Gioco del Lotto che prevede dei moltiplicatori di vincita. Le schedine del Lotto Più hanno un costo fisso (quella vincente lo scorso sabato era da 20 euro) e i giocatori hanno la possibilità di ambire a vincite più alte rispetto a quelle del Lotto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, doppio colpo: beffa Manchester, lo prendono per 20 milioni - La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Spunta il doppio colpo in attacco: bastano 20 milioni di euro Il Milan vuole subito guardare in avanti per dimenticare in fretta e furia gli ultimi mesi deludenti sotto ogni punto di vista. L’obiettivo resta un piazzamento in Europa, ma tutto può cambiare in estate. Ecco il consiglio per il doppio colpo in attacco: servono soltanto 20 milioni di euro in due. 🔗calciomercato.it

Vinti quasi 80mila euro al Lotto: doppio colpo tra Bologna e Anzola - Bologna, 10 febbraio 2025 – La dea bendata ha baciato la provincia di Bologna. Nel weekend doppio colpo, il primo ad Anzola dell'Emilia da 65.699,28 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre l’altro proprio a Bologna, da 13.075 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 151,5 milioni da inizio anno. La vincita più alta ad Anzola Secondo Agimeg la vincita più alta in questo gioco, nel fine settimana, è stata registrata ad Anzola dell’Emilia, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota di Genova con ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Calciomercato, ADL prova il doppio colpo in casa Udinese - Il Napoli prova a chiudere per due giocatori dell’Udinese. La dirigenza del Napoli, al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione, prova a … L'articolo Calciomercato, ADL prova il doppio colpo in casa Udinese proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio colpo: vinto mezzo milione, i biglietti fortunati a Gubbio e Torgiano; Calciomercato, la Ternana piazza il doppio colpo: i dettagli; Carlos Alcaraz si inventa un colpo nuovo e lascia di stucco Vavassori a Rotterdam; Superenalotto, doppio colpo da 70mila euro nel Lazio. Fa festa anche Latina. 🔗Ne parlano su altre fonti

MotoGP, colpo doppio di Alex Marquez con la Ducati Gresini nel Gp di Spagna: sul podio con Quartararo e Bagnaia - MotoGP, colpo doppio di Alex Marquez con la Ducati Gresini nel Gp di Spagna: sul podio con Quartararo e Bagnaia. 🔗blitzquotidiano.it

Tour of the Alps, colpo doppio dell’australiano Storer: tappa di Vipiteno e maglia di leader. Tiberi ritirato - Colpo doppio dell’australiano Michael Storer, 28 anni, alfiere della Tudor. Ha vinto in solitaria la seconda tappa del Tour of the Alps, primo sul traguardo di Vipiteno Racines con una super azione. 🔗blitzquotidiano.it

Superenalotto, colpo da mezzo milione di euro. Ma niente sei e il jackpot cresce - Oltre mezzo milione vinto al Superenalotto grazie all'estrazione di giovedì 17 aprile. A Roma un giocatore ha centrato un 5 + 1 del valore di 522.022. La schedina è stata convalidata nel punto vendita ... 🔗corrierediarezzo.it