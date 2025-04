L' amianto continua a uccidere oltre 200 mila decessi ogni anno

amianto continua a uccidere: nel mondo sono oltre 200 mila i decessi ogni anno per malattie amianto correlate, come mesotelioma, tumore al polmone o abestosi. E i dati continuano a crescere anno dopo anno, spesso, nell'indifferenza generale. "Il 28 aprile è la Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto e la strage continua, spiega Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale amianto. E riteniamo che i dati siano sottostimati perché non considerano gli Stati 'canaglia' che omettono di segnalare e registrare i casi di malattia e morte per amianto, e dei decessi per esposizione ambientali". "Settemila i morti solo in Italia nell'ultimo anno e il bando globale dell'amianto che semina morte è ancora una utopia, denuncia Bonanni, sono numeri che non appartengono al passato.

