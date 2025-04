Chiude il calzaturificio Vignali se ne va un altro pezzo della vecchia Viareggio

Viareggio, 28 aprile 2025 – È stato per alcune decine di anni un simbolo della nostra città, della Viareggio meta di residenti o turisti che cercavano un prodotto di moda e di qualità. Farsi la ‘vasca’ in Passeggiata per poi fermarsi in piazza Campioni, dando un’occhiata alle sue fornitissime vetrine con scarpe e stivali di alta qualità e sempre all’ultima moda, era quasi un must, quasi un appuntamento da non perdere. Purtroppo potrebbe non essere più così, e i cittadini più attenti se ne sono accorti già da giorni, messi sul chi va là anche da un “Fuori Tutto” che fu promosso dalla proprietà nel periodo carnevalesco. Il calzaturificio Vignali, dopo la chiusura del fondo in via Aurelia e seguita l’anno scorso da quella in via Mazzini, sembra proprio che abbia chiuso anche il negozio in piazza Campioni, ovvero nel “salotto buono” della città. Lanazione.it - Chiude il calzaturificio Vignali, se ne va un altro pezzo della “vecchia” Viareggio Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – È stato per alcune decine di anni un simbolonostra città,meta di residenti o turisti che cercavano un prodotto di moda e di qualità. Farsi la ‘vasca’ in Passeggiata per poi fermarsi in piazza Campioni, dando un’occhiata alle sue fornitissime vetrine con scarpe e stivali di alta qualità e sempre all’ultima moda, era quasi un must, quasi un appuntamento da non perdere. Purtroppo potrebbe non essere più così, e i cittadini più attenti se ne sono accorti già da giorni, messi sul chi va là anche da un “Fuori Tutto” che fu promosso dalla proprietà nel periodo carnevalesco. Il, dopo la chiusura del fondo in via Aurelia e seguita l’anno scorso da quella in via Mazzini, sembra proprio che abbia chiuso anche il negozio in piazza Campioni, ovvero nel “salotto buono”città.

