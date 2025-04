Juventus batte Monza 2-0 all’Allianz Stadium e mantiene il quarto posto in classifica

Juventus si presenta all'Allianz Stadium con una determinazione rinnovata, distante dall'andamento incerto mostrato nella precedente trasferta di Parma. La compagine bianconera disputa una prima frazione di gioco di elevata qualità, mentre nella ripresa, in seguito all'espulsione diretta di Yildiz, si trova a fronteggiare una fase di sofferenza. Il risultato finale vede i padroni di . L'articolo Juventus batte Monza 2-0 all'Allianz Stadium e mantiene il quarto posto in classifica è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

