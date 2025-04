Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all' ottimismo sulle misure di stimolo cinesi

Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'ottimismo sulle imminenti misure di stimolo per l'economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana e sulle aspettative di un compromesso a breve sulle misure tariffarie tra Pechino e Washington.In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro a 143,60, in attesa della riunione di questa settimana della Bank of Japan (Boj), e si indebolisce sull'euro a 163,10. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all'ottimismo sulle misure di stimolo cinesi Leggi su Quotidiano.net Ladiavvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'imminentidiper l'economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana easpettative di un compromesso a brevetariffarie tra Pechino e Washington.In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro a 143,60, in attesa della riunione di questa settimana della Bank of Japan (Boj), e si indebolisce sull'euro a 163,10.

Su altri siti se ne discute

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie alle aspettative sui dazi USA - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, traendo spunto dall'andamento rialzista del mercato azionario Usa, con le aspettative di un ridimensionamento dei dazi voluti dall'amministrazione Trump, nella speranza di un contenimento dell'impatto sul commercio internazionale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,81% a quota 38.085, con un guadagno di 304 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad indebolirsi sul dollaro a 150,80 e sull'euro a 162,90. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all'ottimismo sulle misure di stimolo cinesi; Borse, Wall Street chiude in calo. L’Europa rimbalza e punta ai negoziati sui dazi; Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei chiude a +0,48%; Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,04%). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all'ottimismo sulle misure di stimolo cinesi - Il Nikkei avanza dello 0,68% sostenuto dalle aspettative di stimoli economici in Cina e un accordo tariffario USA-Cina. 🔗quotidiano.net

La borsa di tokyo apre in positivo spinta dall’ottimismo su accordi commerciali e dazi Usa - La borsa di Tokyo apre in rialzo con il Nikkei 225 che guadagna lo 0,95%, sostenuta dall’ottimismo sulle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e dalla debolezza dello yen sul dollaro. 🔗gaeta.it

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei chiude a +0,48% - La Borsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo, con il Nikkei in crescita dello 0,48% e il Topix dello 0,32%. Gli investitori rimangono cauti ma ottimisti, influenzati dalle dichiarazioni di Trump ... 🔗borse.it