Quotidiano.net - Cardinali verso il Conclave: grandi manovre, in campo i decani

Città del Vaticano, 28 aprile 2025 - Il lutto per un Papa dura nove giorni. Ma i vespri celebrati ieri sera a Santa Maria Maggiore dal collegiozio in “corpore”, sono più che sufficienti per cominciare a voltare pagina ed entrare nel vivo dello studio dei candidati alla successione di Francesco in vista dell’extra omnes. Siamo ancora in una fase – mentre oggi si riunisce la quinta congregazione generale –, in cui i, particolarmente gli over 80 non elettori, lanciano volentieri messaggi, illuminano possibili identikit, indicano strade e lasciano cadere suggestioni. È unmolto aperto del resto quello che potrebbe partire già il 5 maggio, al più tardi il 10. La decisione è attesa per oggi. Ed è in questa fase che chi vuole incidere in qualche modo deve far sentire anche se felpata la propria voce.