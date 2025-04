Le radici milanesi di Papa Francesco | Il bisnonno Pietro Giovanni Gogna nacque a Gaggiano

Gaggiano (Milano) – La strada di Papa Francesco è passata anche per Gaggiano, alle porte di Milano. Anzi trova qui una delle sue origini. Una storia ricostruita da Ambrogio Zacchetti con Paolo Migliavacca e Maurizia Bruno in un libro, "Barate al centro. Dalle origini a Papa Francesco", edito a cura dall'associazione locale Il Rachinaldo. È la storia degli antenati materni del futuro pontefice. Il bisnonno di Papa Bergoglio, Pietro Giovanni Gogna, viene al mondo a Barate, territorio del Lombardo-Veneto, all'epoca un Comune di 500 abitanti, oggi frazione di Gaggiano, all'una del pomeriggio del 29 aprile 1849, alla Cascina Meraviglia. La nascita in quel di Barate non è casuale. I Gogna appartengono a un gruppo di famiglie (Bava, Negri, De Mergazzi o Demergazzi, Molinari, Zanassi, Tambutti, Sinibaldi), originari dell'Alessandrino, di località come Albera Ligure, Cabella, Dova, tutti piccoli centri della Val Borbera.

