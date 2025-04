Livorno il tributo dell' Armando Picchi ad Andrea Luci | Il più amaranto di tutti grazie capitano

amaranto, per Andrea Luci, non è soltanto la maglia che ha indossato a lungo nella sua carriera, ma una vera e propria seconda pelle. Perché del Livorno, il numero 8, non è stato semplicemente per lunghe stagioni il capitano, ma una vera e propria bandiera, scalzando un certo Mauro Lessi. Livornotoday.it - Livorno, il tributo dell'Armando Picchi ad Andrea Luci: "Il più amaranto di tutti, grazie capitano" Leggi su Livornotoday.it Quella, per, non è soltanto la maglia che ha indossato a lungo nella sua carriera, ma una vera e propria seconda pelle. Perché del, il numero 8, non è stato semplicemente per lunghe stagioni il, ma una vera e propria bandiera, scalzando un certo Mauro Lessi.

Approfondimenti da altre fonti

Terni, il Tributo d’autore svela l’artista: Francesco Renga è il ‘big’ dell’edizione 2025 - Un ‘lancio’ social per annunciare il cantautore 'big' del ‘Tributo d’autore 2025’. Le associazioni Argoo e Terni Città Futura infatti hanno comunicato l’artista di punta della prossima edizione: “Insieme a Francesco Renga uno dei più amati cantautori italiani, annunciamo l'esclusiva data ternana... 🔗ternitoday.it

Il calendario. Domenica prossima sfida sul campo dell’ostico Livorno - Il Siena dovrà smaltire velocemente l’amarezza per il pareggio di ieri con l’Orvietana: domenica prossima la squadra di Magrini è infatti attesa dal derby di Livorno. Una partita particolarmente attesa e sentita dalla piazza bianconera, una sfida storica che stavolta ha anche il sapore della rivalsa, visto come è finita la gara dell’andata. Per il match dell’Armando Picchi – start alle 14,30 – mister Magrini ritroverà Andrea Morosi che ha pagato ieri il suo debito con la giustizia sportiva. 🔗sport.quotidiano.net

Livorno, sputi e minacce al conducente dell'autobus: 40enne denunciato - Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio il 40enne denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenza a bordo di un autobus quando il mezzo non ha arrestato la sua corsa alla fermata richiesta. A quel punto il... 🔗livornotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Livorno, il tributo dell'Armando Picchi ad Andrea Luci: Il più amaranto di tutti, grazie capitano; Paolo Indiani nella storia del Livorno: le frasi, le scelte, il mercato. I retroscena di un vincente; Elba, l'incredibile caso dei due comuni che litigano per la serata di tributo a Renato Zero; Stefano Mantovani, il grazie di papà Furio agli ultrà del Livorno: «Lui ne sarebbe stato felice». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Livorno, vittoria in casa: festa finale al Picchi per la promozione. Luci, addio e lacrime - Una giornata ricca di emozioni per la squadra del presidente Esciua. Sollevata la coppa della vittoria in campionato. Adesso l’ultimo impegno a Figline, in trasferta. Poi si comincerà a pensare alla S ... 🔗msn.com

Livorno, addio ad Armando Carlesi il “cuore d’oro” di Corea ex custode di Villa Mimbelli - LIVORNO. A cremazione già avvenuta ... Gli Osa erano passati nel frattempo sotto il Comune. E Armando, come dipendente dell’amministrazione cercò il modo di riciclarsi in un modo che potesse ... 🔗msn.com

US Livorno-Terranuova Traiana 2-0. Torna il sole all’Armando Picchi - Livorno, 22 gennaio 2023 - Sorride di nuovo l’Unione Sportiva Livorno che vince per 2-0 contro il Terranuova Traiana. Allo stadio Armando Picchi la squadra ... occasioni sprecate dal reparto offensivo ... 🔗iltelegrafolivorno.it