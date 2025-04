Tuttosport – Non ho visto la loro partita…Scudetto? Noi più in testa di chiunque

visto il 2° tempo di Fiorentina-Empoli” sull’emozione della serata: “Il lato emotivo è quello che ho detto, che mancano quattro passi adesso, ne abbiamo fatto uno, abbiamo fatto il primo, ci siamo portati avanti, ne mancano altri quattro, sappiamo benissimo che andremo ad affrontare due squadre che lottano per la salvezza come Lecce e il Parma e in casa poi abbiamo Genoa e il Cagliari, è tutto da giocare, è inevitabile che oggi contava vincere per noi, l’abbiamo fatto anche secondo me con grande personalità, con grande determinazione, da squadra anche conscia della propria forza, poi è inevitabile che in casa lo stadio oggi ha spinto tanto, è stato il dodicesimo o il tredicesimo uomo in campo, quando lo stadio è così, ma già all’arrivo è stato difficile arrivare ed entrare nello stadio, non è che erano contenti, erano eccitati, molto determinati e cercavano di trasferirci tutta la loro determinazione“Crescita del centrocampo“Come dicevo prima, andando a vedere un pochettino la rosa della squadra, noi i gol comunque dovevamo trovarli, perché se vai a vedere non è che è una rosa dove hai tanti giocatori in doppia cifra o comunque che ti assicurano tutti i gol, è inevitabile che tu devi lavorare tanto e sfruttare le risorse che hai cercando di migliorare, io penso che tutti quanti siano molto migliorati. Justcalcio.com - Tuttosport – “Non ho visto la loro partita…Scudetto? Noi più in testa di chiunque” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-27 23:49:00 Flash news da TS:NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia al Diego Armando Maradona, batte il Torino 2-0 e si prende la vetta della classifica in solitaria. Le parole dell’allenatore dei partenopei nel post-partita a Dazn che ha aperto: “L’Inter? Non l’ho vista, hoil 2° tempo di Fiorentina-Empoli” sull’emozione della serata: “Il lato emotivo è quello che ho detto, che mancano quattro passi adesso, ne abbiamo fatto uno, abbiamo fatto il primo, ci siamo portati avanti, ne mancano altri quattro, sappiamo benissimo che andremo ad affrontare due squadre che lottano per la salvezza come Lecce e il Parma e in casa poi abbiamo Genoa e il Cagliari, è tutto da giocare, è inevitabile che oggi contava vincere per noi, l’abbiamo fatto anche secondo me con grande personalità, con grande determinazione, da squadra anche conscia della propria forza, poi è inevitabile che in casa lo stadio oggi ha spinto tanto, è stato il dodicesimo o il tredicesimo uomo in campo, quando lo stadio è così, ma già all’arrivo è stato difficile arrivare ed entrare nello stadio, non è che erano contenti, erano eccitati, molto determinati e cercavano di trasferirci tutta ladeterminazione“Crescita del centrocampo“Come dicevo prima, andando a vedere un pochettino la rosa della squadra, noi i gol comunque dovevamo trovarli, perché se vai a vedere non è che è una rosa dove hai tanti giocatori in doppia cifra o comunque che ti assicurano tutti i gol, è inevitabile che tu devi lavorare tanto e sfruttare le risorse che hai cercando di migliorare, io penso che tutti quanti siano molto migliorati.

Su altri siti se ne discute

Conte: «Il sondaggio di Tuttosport? Non ho nulla da dire, ne prendo atto. Sono giochi mediatici» - Antonio Conte interviene in conferenza stampa in presentazione di Venezia-Napoli a partire dalle 14:30 a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli dovrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione, rispondendo come di consueto alle domande della stampa. Come riportato da Sky Sport, dovrebbe ancora non essere della partita David Neres, che il tecnico vuole reinserire solo quando sarà al 100%. Conte: «Mi aspetto di più da Lukaku» Di seguito le dichiarazioni del mister: Chi recupera degli infortunati? «Mazzocchi e Anguissa sono convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta» Sul Venezia: «Tutte le ... 🔗ilnapolista.it

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net

Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” - Francesca Polizzi, 24 anni, nota corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua autoeliminazione dal programma. Conosciuta per la sua eleganza e il suo percorso particolare, laureata in Lingue e Letterature, insegnante di inglese e cinese, originaria di Palermo ma residente a Venezia, Francesca è anche una creator […] L'articolo Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buffon, lezione a Motta: Alla Juve non si fa. Conte? Tutti sanno cosa accadrà; Conte: Juve, 16 anni di insegnamenti. Loro imbattuti, ma quali demeriti; Pogba replica a Motta: “Mi ha fatto molto male, ma non credo la pensi così”; La Juve senza Agnelli è come l'Odissea senza Ulisse. Yildiz? Sembra Dybala!. 🔗Su questo argomento da altre fonti