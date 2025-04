Palazzo Grassi si trasforma con il lavoro di Tatiana Trouvé

Palazzo Grassi trasformato in un labirinto di segni e oggetti, in un intreccio di narrazioni, attraverso una serie di opere e interventi che intrecciano mondi interiori ed esteriori, reali e immaginari, nei quali il disegno e la scultura si scambiano continuamente di ruolo. La mostra “Tatiana Trouvé – La strana vita delle cose” è un’occasione per vedere come anche la scultura trova il modo di fare risuonare le sale del Palazzo veneziano, normalmente pensato per accogliere soprattutto la pittura.”Allestendo la mostra – ha detto ad askanews Tatiana Trouvé – ho iniziato a lavorare lo spazio e ho iniziato anche a capire che forse le mie sculture, le mie installazioni le stavo lavorando un po’ come dei disegni o un po’ come se il primo piano fossero gli spazi nei quali il visitatore entra in modo più fisico all’interno dei miei disegni. Leggi su Ildenaro.it A Venezia la mostra “La strana vita delle cose”: sculture e disegniVenezia, 26 apr. (askanews) –to in un labirinto di segni e oggetti, in un intreccio di narrazioni, attraverso una serie di opere e interventi che intrecciano mondi interiori ed esteriori, reali e immaginari, nei quali il disegno e la scultura si scambiano continuamente di ruolo. La mostra “– La strana vita delle cose” è un’occasione per vedere come anche la scultura trova il modo di fare risuonare le sale delveneziano, normalmente pensato per accogliere soprattutto la pittura.”Allestendo la mostra – ha detto ad askanews– ho iniziato a lavorare lo spazio e ho iniziato anche a capire che forse le mie sculture, le mie installazioni le stavo lavorando un po’ come dei disegni o un po’ come se il primo piano fossero gli spazi nei quali il visitatore entra in modo più fisico all’interno dei miei disegni.

Cosa riportano altre fonti

Palazzo Grassi si trasforma con il lavoro di Tatiana Trouvé - Venezia, 26 apr. (askanews) - Palazzo Grassi trasformato in un labirinto di segni e oggetti, in un intreccio di narrazioni, attraverso una serie di opere e interventi che intrecciano mondi interiori ed esteriori, reali e immaginari, nei quali il disegno e la scultura si scambiano continuamente di ruolo. La mostra "Tatiana Trouvé - La strana vita delle cose" è un'occasione per vedere come anche la scultura trova il modo di fare risuonare le sale del palazzo veneziano, normalmente pensato per accogliere soprattutto la pittura. 🔗quotidiano.net

VIDEO/ Assurdo a Benevento: lavora senza protezioni sul palazzo degli infortuni sul lavoro - Tempo di lettura: 2 minuti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Post Molto Divertenti (@post.molto.divertenti) Un cortocircuito della realtà, un paradosso così assurdo da sembrare una trovata satirica. E invece è tutto vero. Un video girato a Benevento e diventato virale sui social mostra un operaio intento a lavorare su una finestra a diversi metri d’altezza, senza casco, senza imbracatura, senza alcuna protezione. 🔗anteprima24.it

’La nostra Perugia città delle donne’. Confronto a Palazzo dei Priori su lavoro, diritti e lotta alla violenza - Sono state la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera a dare il benvenuto a oltre cento donne che hanno aderito all’iniziativa di partecipazione promossa dal Comune di Perugia in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Cinque tavoli tematici si sono svolti in altrettante sale di Palazzo dei Priori: “Casa delle Donne”, coordinato dall’assessora Spera, nella sala Rossa; “Servizi sociali ed educativi”, coordinato dall’assessora Francesca Tizi, nella sala del Consiglio comunale; “Consultori e salute di genere”, coordinato dalla consigliera Laura Tanci, ... 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Palazzo Grassi si trasforma con il lavoro di Tatiana Trouv; Musumeci: per la gestione esequie del Papa ci sarà un commissario | .it; Meloni (in italiano): l'invasore è Putin. E Trump: Cosa ha detto? | .it; Tajani: non farei mai parte di un governo anti-Ue | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Palazzo Grassi si trasforma con il lavoro di Tatiana Trouvé - Venezia, 26 apr. (askanews) - Palazzo Grassi trasformato in un labirinto di segni e oggetti, in un intreccio di narrazioni, attraverso una serie di opere e interventi che intrecciano mondi interiori e ... 🔗quotidiano.net

Venezia, Palazzo Grassi dedica una personale a Tatiana Trouvé. È la sua prima grande monografica in Italia - Si tratta della sua esposizione più ambiziosa fino ad oggi, nella quale l’artista trasforma gli imponenti spazi di Palazzo Grassi in un vasto labirinto ... durante le settimane di isolamento. Nel suo ... 🔗finestresullarte.info

Perdere il contatto con la realtà: gli scenari di Tatiana Trouvé a Palazzo Grassi - Venezia, a Palazzo Grassi, la prima monografica in Italia di Tatiana Trouvé mette in scena un paesaggio di opere tra sogno e artificio ... 🔗exibart.com