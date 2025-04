Il Paradiso delle Signore la settimana conclusiva svela intrighi letali confessioni inattese e amori sull’orlo del cambiamento

Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio alle 16.00, porta a compimento una stagione dominata da colpi di scena. Al termine della puntata di venerdì il grande magazzino abbasserà le serrande, riapertura presumibilmente fissata per metà settembre.

Lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore: addio agli attori Valentina Tomada e Andrea Savorelli - Il cast della soap Il Paradiso delle Signore piange la scomparsa di altri due interpreti, dopo l'addio a Pietro Genuardi. Si tratta dell'attrice Valentina Tomada e l'attore Andrea Savorelli

Morto Andrea Savorelli, era Pietro Conti nel Paradiso delle signore: l'annuncio della sorella - Lutto nel mondo dello spettacolo. É morto Andrea Savorelli, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv 'Il paradiso delle signore' dove interpretava il ruolo di Pietro Conti. Era stato protagonista anche di Doc – Nelle tue mani nel 2022 nel ruolo di Ludovico. Il giovane attore era molto riservato. Il decesso di Andrea Savorelli un mese fa: grave patologia del sangue "Purtroppo sono vittima di una grave patologia del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure che porterà al trapianto di midollo osseo.

Andrea Savorelli, giovane attore de 'Il Paradiso delle Signore', è morto un mese fa. L'annuncio della sorella - È morto Andrea Savorelli, 30 anni, giovane attore che aveva interpretato Pietro Conti nella serie "Il Paradiso delle Signore", Rai 1. Ad annunciarlo sui social è stata la sorella Alessandra, informando che il decesso risalirebbe ormai a un mese fa.

