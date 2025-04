Golf | Mao Saigo beffa tutte al playoff e conquista lo Chevron Championship

Saigo. Nel primo, storico playoff a cinque della storia dei Major, è lei, nativa di Funabashi (prefettura di Chiba), 23 anni e sei successi sul LPGA Tour of Japan, a sorprendere i nomi di maggior grido e a vincere lo Chevron Championship 2025. Va detto che nel 2024 aveva messo insieme due settimi posti al Women's PGA Championship e al Women's British Open, e che era stata terza all'Evian Championship 2022, ma questo è un risultato che vale più di ogni altro, considerato anche che salirà parecchio dal suo attuale numero 37 del mondo.beffate le sue compagne di viaggio, coprotagoniste di un finale ben oltre qualsiasi limite di normalità e nel quale in parecchie minacciano o prendono la leadership prima delle ultime, incredibili fasi che rimpinguano consistentemente la quota di chi partecipa al playoff.

