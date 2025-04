Da Gaza ai vaccini Liliana Segre ancora nel mirino degli hater Denunce in arrivo

ancora attacchi social a Liliana Segre. I soliti leoni da tastiera hanno messo nel mirino la senatrice a vita per la partecipazione alla commemorazione del 25 aprile a Pesaro, città dove trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alfredo Belli Paci, e per la proiezione su Rai 3 del documentario di Ruggero Gabbai intitolato "Liliana". Sulla pagina social dell'europarlamentare Pd Matteo Ricci, che ha postato una foto con la testimone della Shoah, sono arrivati decine di commenti: alcuni positivi, altri di puro insulto come "il lavoro rende liberi ma questa è rimasta schiava di Netanyahu" o "Invece di invitare lei, potevate invitare chi racconta le sue disavventure senza rubarci lo stipendio da senatrice a vita". Altre offese sono comparse sulla pagina del sindaco Andrea Biancani e su quella del Comune: frasi come "La più nazista di tutte", "Vecchia, il popolo italiano non ti vuole" e "Stanno facendo la raccolta differenziata".

