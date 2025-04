Linkiesta.it - La foto di Trump e Zelensky, la canzone di Jovanotti e il mondo governato dai meme

Chi controlla icontrolla il, scrisse cinque anni fa Elon Musk, e aveva ragione e lo sapevamo ma non volevamo ammetterlo, ché siamo del Novecento e ci piace complicare il pane: l’idea d’abitare uni cui codici comunicativi sono quelli dei, roba che fa sembrare il Bagaglino sofisticato, non è gradevole. Elon Musk stava citando qualcuno, nel dirlo, ma questo non è importante. Intanto perché l’autore che citava è morto da quasi quarant’anni (quarant’anni fa esistevano i?), e poi perché le frasi sono di chi è più famoso, mica di chi le ha pensate per primo. E infatti la frase che serve per commentare ildel momento è di Lorenzo, non perché sia il più politico dei cantautori in circolazione, ma perché è il più famoso, e quindi quello la cui citazione sei certa verrà riconosciuta da più strati di pubblico.