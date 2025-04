Trump ' San Pietro l' ufficio più bello che abbia mai visto'

San Pietro è "l'ufficio più bello che abbia mai visto. E' stata una scena molto bella". Lo afferma Donald Trump riferendosi all'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine dei funerali di papa Francesco.

Vertice Trump-Zelensky a San Pietro, speranze di pace nel segno di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si siedono uno davanti all’altro all’interno della Basilica di San Pietro. Non sarà il primo ‘miracolo di Francesco’ come alcuni si azzardano a prefigurare ma la foto del faccia a faccia pubblicata dal capo di gabinetto del leader di Kiev è iconica e rappresenta il simbolo politico della riunione dei grandi della terra in Vaticano per l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio. 🔗lapresse.it

Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro - L'incontro tra Trump e Zelensky poco prima dei funerali di Papa Francesco è destinato a passare alla storia. Ma cosa si sono detti i due leader e come cambierà l'esito della guerra? In alcune foto all'interno della Basilica di San Pietro poi, compare una terza sedia. Per chi era?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tutti in fila verso San Pietro, folla ai varchi. Trump vedrà Meloni e (forse) Zelenzky. Le 160 delegazioni straniere ai funerali del Papa - Un’unica, lunghissima coda si snoda lungo via della Conciliazione. A qualche ora dai funerali del Santo Padre , l’afflusso dei fedeli a San Pietro è già consistente e ai varchi delle vie laterali - aperti già dalle 5,30 - si ammassano centinaia di persone, regolate dagli addetti in pettorina gialla. Tanti i preti e le suore, tanti i cittadini di tutte le età ma soprattutto tantissimi i ragazzi,... 🔗feedpress.me

Trump: "Ottimo incontro con Zelensky, Putin deve fermarsi" - Il presidente degli Stati Uniti dopo il colloquio nella Basilica di San Pietro: 'Un incontro ottimo nell'ufficio più bello che abbia mai visto' ... 🔗msn.com

Il pressing di Trump per l'Ucraina: “Zelensky vuole l’accordo, Putin smetta di attaccare” - Il ministro degli Esteri russo Lavrov, parlando con la televisione americana Cbs, ha detto che "la dichiarazione di Trump menziona un accordo e siamo pronti a raggiungerlo, ma ci sono ancora alcuni ... 🔗repubblica.it