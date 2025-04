Giubileo degli adolescenti giovani da Pescia | Giornata indimenticabile

giovanissimi dell’unità pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta erano ieri a Roma al Giubileo degli adolescenti fortemente voluto da Papa Francesco. Una quindicina di ragazzi, accompagnati da don Gianluca Diolaiuti e don Francesco Gaddini, hanno affrontato il viaggio partendo a mezzanotte. L’organizzazione era partita con un altro spirito. Papa Francesco avrebbe dovuto essere presente fisicamente, ma la sua morte non ha fermato il desiderio di coesione e raccoglimento intorno al Santo Padre. Don Gianluca è emozionato: “Una Giornata bella, anche se stancante. La partenza a mezzanotte è stata dura ma vedere la piazza piena di giovani, in particolare quelli della nostra parrocchia, mi ha dato un’emozione fortissima”. I ragazzi della chiesa di Sant’Antonio racconteranno questa esperienza sul giornalino parrocchiale e sui canali social. Lanazione.it - Giubileo degli adolescenti, giovani da Pescia: “Giornata indimenticabile” Leggi su Lanazione.it Montecatini Terme, 28 aprile 2025 –ssimi dell’unità pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta erano ieri a Roma alfortemente voluto da Papa Francesco. Una quindicina di ragazzi, accompagnati da don Gianluca Diolaiuti e don Francesco Gaddini, hanno affrontato il viaggio partendo a mezzanotte. L’organizzazione era partita con un altro spirito. Papa Francesco avrebbe dovuto essere presente fisicamente, ma la sua morte non ha fermato il desiderio di coesione e raccoglimento intorno al Santo Padre. Don Gianluca è emozionato: “Unabella, anche se stancante. La partenza a mezzanotte è stata dura ma vedere la piazza piena di, in particolare quelli della nostra parrocchia, mi ha dato un’emozione fortissima”. I ragazzi della chiesa di Sant’Antonio racconteranno questa esperienza sul giornalino parrocchiale e sui canali social.

Approfondimenti da altre fonti

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani - Proprio in questi giorni a Roma sono arrivati piu’ di 120 mila giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi The post Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Giubileo degli adolescenti: spunta un video inedito di Papa Francesco rivolto ai giovani - Le t-shirt , le divise da boyscout , i calzoncini corti e gli zaini in spalla . Piazza San Pietro si tinge di mille colori per il Giubileo degli adolescenti , il primo vero grande evento dalla morte di papa Francesco . L’austerità dei funerali di ieri ha lasciato spazio alla dirompenza dei 200 mila ragazzi e ragazze arrivati da ogni angolo del mondo non solo per celebrare la loro 'festa' ma anche.. 🔗feedpress.me

Se ne parla anche su altri siti

Giubileo degli adolescenti, giovani da Pescia: “Giornata indimenticabile”; San Miniato, i giovani della diocesi a Roma per il Giubileo degli adolescenti; 5mila ragazzi toscani a Roma per il Giubileo: “Al fianco di Papa Francesco per l’ultimo saluto”; Diocesi: Prato, domani la Via Crucis dei giovani. Domenica la Festa per gli adolescenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Giubileo degli adolescenti, 200mila in piazza San Pietro - Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. 🔗ansa.it

Giubileo degli adolescenti: spunta un video inedito di Papa Francesco rivolto ai giovani - Le t-shirt , le divise da boyscout , i calzoncini corti e gli zaini in spalla . Piazza San Pietro si tinge di mille colori per il Giubileo degli adolescenti , ... 🔗msn.com

Giubileo degli Adolescenti 2025: date, eventi e programma - la fontana, il nasone o la Casa dell’acqua ACEA più vicina per dissetarsi. Durante il Giubileo degli Adolescenti, infine, ACEA distribuirà ai giovani anche 10.000 borracce. 🔗tg24.sky.it