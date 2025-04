Derubato il sindaco | i ladri saccheggiano casa Tartabini

ladri in azione a Potenza Picena, e nel mirino è finita l'abitazione della sindaca Noemi Tartabini.I malviventi sono arrivati dalle parti di Montecanepino, nella zona di campagna non lontana da villa Buonaccorsi, e sono riusciti a forzare l'ingresso dell'edificio dove il sindaco vive con la famiglia. Nel giro di pochissimo tempo, come sanno fare queste bande specializzate, i ladri hanno arraffato tutto quello che hanno trovato di valore: in particolare orologi, gioielli e pochi contanti, per un bottino che a quanto sembra si dovrebbe aggirare intorno a qualche migliaio di euro. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa, ma se ne è avuta notizia solo ieri.Al suo rientro in casa, Tartabini non ha potuto fare altro che constatare l'accaduto, con grande e comprensibile amarezza.

