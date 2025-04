Massacrato di botte a 13 anni per aver difeso gli amici

Fermo, 28 aprile 2025 – Una vera e propria esecuzione per vendicarsi di uno sgarbo subito al campetto di calcetto, una spedizione punitiva premeditata contro un ragazzino fermano di 13 anni colpevole di aver battibeccato con un 16enne, marocchinino.Poi la barbara aggressione a calci, pugni e mosse di kickboxing, con la complicità di un coetaneo albanese chiamato appositamente, che ha fatto finire il 13enne al pronto soccorso di Fermo in gravi condizioni.Il brutale episodio si è consumato all'interno del campo di calcetto situato in via Mannocchi Tornabuoni, nei pressi della Comando provinciale dei carabinieri. Le ruggini, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, che indagano sull'inquietante storia, sarebbero iniziate il giorno precedente quando, durante una partita tra ragazzini, uno dei 16enni avrebbe avuto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di chi stava giocando.

