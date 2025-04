Ricordo di Papa Bergoglio | Ho avuto davanti a me un vero simbolo di pace

Papa Francesco anche temi importanti come il conflitto in Ucraina. È il 7 giugno del 2023 siamo in piazza San Pietro quando Barbara Cupisti, figlia del pittore viareggino Michelangelo Cupisti, insieme al marito Matteo Mecacci, allora direttore Odihr (Osce Office for Democratic institutions and human rights), e il figlio Tommaso incontrano il Santo Padre e parlano con lui. Barbara Cupisti, attrice, regista e sceneggiatrice, nel 2008 ha vinto il David di Donatello con il documentario "Madri", che racconta le storie di madri israeliane e palestinesi Un dialogo, quello avuto con il Papa, che ha toccato temi importanti come la situazione in Ucraina ma anche temi familiari. Lanazione.it - Ricordo di Papa Bergoglio: "Ho avuto davanti a me un vero simbolo di pace" Leggi su Lanazione.it Un incontro indimenticabile. Un incontro sospeso tra la gioia, la commozione e la felicità. Un incontro nel quale sono stati affrontati conFrancesco anche temi importanti come il conflitto in Ucraina. È il 7 giugno del 2023 siamo in piazza San Pietro quando Barbara Cupisti, figlia del pittore viareggino Michelangelo Cupisti, insieme al marito Matteo Mecacci, allora direttore Odihr (Osce Office for Democratic institutions and human rights), e il figlio Tommaso incontrano il Santo Padre e parlano con lui. Barbara Cupisti, attrice, regista e sceneggiatrice, nel 2008 ha vinto il David di Donatello con il documentario "Madri", che racconta le storie di madri israeliane e palestinesi Un dialogo, quellocon il, che ha toccato temi importanti come la situazione in Ucraina ma anche temi familiari.

