Notte di rapine botte e coltelli La polizia ha fermato i vari responsabili

Notte infuocata a Mestre tra sabato e domenica. botte, violenza, coltelli e rapine. Perfino un militare dell'esercito è rimasto ferito, soccorso dai poliziotti del 113 che hanno fermato l'aggressore e poi fino all'alba non hanno più smesso di intervenire e bloccare diversi responsabili di vari.

