Lecce calcio | la contrarietà a giocare quella partita decisione della Lega di serie A terribilmente irrispettosa Ieri il pareggio a Bergamo

Lecce calcio:L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce.

