Lanazione.it - "Il Comune acquisti vassoi ecologici" Leggi su Lanazione.it Durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo appreso che l’amministrazione comunale di Sovicille, ha deciso di risparmiare e di non utilizzare più le tovagliette di carta nelle scuole durante la pausa pranzo. Riteniamo che i bambini in quanto figli dell’umanità, hanno diritto a cibo, igiene e salute, oltre che all’istruzione". E’ la nota di ’Svolta a Sinistra’, opposizione a Sovicille. "La Giunta ed il Sindaco hanno risposto alle prime polemiche tranquillizzando famiglie e cittadini – continua la Sinistra – sul fatto che i tavoli vengono igienizzati prima e dopo i pasti. Sicuramente l’igiene va garantita e salvaguardata sui tavoli dove, oltre ai pasti per i piccoli, si consuma un momento educativo importante. La polemica sollevata dall’altra opposizione in consiglio comunale, vede in tutto questo una mancata tutela delle nostre tradizioni, ma non è certo difendendo un’italica e non meglio specificata tradizione che si va incontro alla crescita dignitosa dei nostri piccoli.

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto - Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗iodonna.it

L’agenda dello sviluppo. La proposta di Assolombarda: "Un piano comune per il futuro" - Un Pil magro (solo +0,2% sul 2023), sul quale pesa la frenata dell’industria. Ma un export da record: il fatturato estero nel 2024 è volato a quota 14,6 miliardi di euro, con un balzo del 5,8% sull’anno precedente. Un dato eclatante se confrontato alla media lombarda (0,6% in più del 2023) e a quella nazionale (+0,4%). È questo uno dei dati ai quali il made in Brianza guarda per disegnare il suo futuro: un progetto partito due anni fa da Assolombarda in collaborazione con il Consorzio AAster per arrivare al traguardo del 2050. 🔗ilgiorno.it

Villa Ada, via libera del Comune al cancello carrabile. Ma ci sono dei dubbi sull'approvazione - Lo scorso 31 dicembre il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha affidato i lavori per l'installazione e la messa in opera di un cancello carrabile a via San Filippo Martire, ai Parioli. Un nuovo ingresso per Villa Ada, che però molte associazioni ambientaliste contestano. Un nuovo... 🔗romatoday.it

