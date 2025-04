Funerali Papa la messa solenne nella cattedrale di Buenos Aires

Buenos Aires, 26 apr. (askanews) – L'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, ha presieduto una messa solenne in onore di Papa Francesco nella cattedrale Metropolitana della capitale argentina, nel giorno dei suoi Funerali a Roma. Accanto all'altare una grande immagine di Bergoglio sorridente."Piangiamo perché è morto il padre di tutti noi; piangiamo perché sentiamo già la sua assenza fisica", ha detto Cuerva davanti a decine di fedeli.

