Delitto di Garlasco la mamma di Andrea Sempio convocata in caserma L’avvocato | Le consiglio di non parlare

Garlasco (Pavia) – Non è solo una convocazione come tante altre. Oggi tocca alla mamma dell’indagato. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata per questa mattina alle 10, nella caserma di via Moscova a Milano, dai carabinieri del Nucleo investigativo, delegati dalla Procura di Pavia per le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Una delle tante persone informate sui fatti che gli investigatori dell’Arma stanno riascoltando da quando la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura sul precedente parere negativo del Gip, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini a carico del 37enne amico del fratello della vittima, la cui posizione era stata archiviata nel 2017. Per lo stesso omicidio è stato condannato a 16 anni con sentenza definitiva Alberto Stasi, da poco in semilibertà. Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata in caserma. L’avvocato: “Le consiglio di non parlare” Leggi su Ilgiorno.it (Pavia) – Non è solo una convocazione come tante altre. Oggi tocca alladell’indagato. Daniela Ferrari, madre di, è stataper questa mattina alle 10, nelladi via Moscova a Milano, dai carabinieri del Nucleo investigativo, delegati dalla Procura di Pavia per le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi adel 13 agosto 2007. Una delle tante persone informate sui fatti che gli investigatori dell’Arma stanno riascoltando da quando la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura sul precedente parere negativo del Gip, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini a carico del 37enne amico del fratello della vittima, la cui posizione era stata archiviata nel 2017. Per lo stesso omicidio è stato condannato a 16 anni con sentenza definitiva Alberto Stasi, da poco in semilibertà.

Se ne parla anche su altri siti

Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Sarà ascoltata in caserma” - La mamma di Andrea Sempio è stata convocata in caserma a Milano domani alle 10. La donna dovrà riferire su alcuni spostamenti del figlio, indagato a sorpresa per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Delitto Garlasco, Andrea Sempio parla di Chiara Poggi e del Dna: “Per la prima volta c’è un test vero” - “Sul DNA sono tranquillo, frequentavo quella casa”, ha detto Andrea Sempio, ospite in studio a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco e anche del suo rapporto con Chiara Poggi. Sull'amico Marco, fratello della vittima: "Mi ha chiamato lo stesso giorno in cui si è scatenato il clamore mediatico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Delitto Garlasco, Andrea Sempio sottoposto all'esame del Dna. Difesa: "Siamo tranquilli" - Andrea Sempio è stato sottoposto all'esame del Dna, in quanto indagato per omicidio in concorso con ignoti nel nuovo filone giudiziario sull'assassinio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco." Siamo sereni, non abbiamo nulla da temere e collaboreremo", ha detto il suo avvocato Angela Taccia. Amico del fratello della ragazza, uccisa a 26 anni, Sempio era già stato indagato anni fa, ma il fascicolo era poi stato archiviato. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Ha già detto quello che sapeva, non capisco perché risentirla”; Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: Sarà ascoltata in caserma; Delitto Poggi, mamma di Sempio convocata dai carabinieri. Sarà ascoltata in caserma domani mattina; Delitto Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata in caserma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Sarà ascoltata in caserma” - La mamma di Andrea Sempio è stata convocata in caserma a Milano domani alle 10. La donna dovrà riferire su alcuni spostamenti del figlio, indagato a sorpresa per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto ... 🔗fanpage.it

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Ha già detto quello che sapeva, non capisco perché risentirla” - L'avvocato Massimo Lovati, difensore dell'indagato, le suggerisce di avvalersi della facoltà di non rispondere. Alla donna dovrebbe essere chiesto di precisare le circostanze dell'alibi del figlio, co ... 🔗msn.com

Delitto Poggi, mamma di Sempio convocata dai carabinieri. Sarà ascoltata in caserma domani mattina - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti del figlio (indagato per l'omicidio di Chiara) la mattina del 13 agosto del 2007, giorno del delitto ... 🔗msn.com