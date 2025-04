Lavori all’ex palestra Canottieri Richiesta di risarcimento per le infiltrazioni di acqua

palestra Canottieri si è bloccato ormai un biennio fa, a causa di una serie di vicissitudini. E il cantiere ormai fermo non solo ha lasciato un’opera per il momento incompiuta (anche se qualcosa potrebbe sbloccarsi a breve, ndr), ma ha addirittura portato all’apertura di un contenzioso fra il Comune di Capraia e Limite e una cittadina residente nella zona. Tutto è iniziato nei mesi scorsi, quando la titolare di uno degli immobili situati nei pressi dell’ex-palestra lamentava infiltrazioni d’acqua nella sua proprietà che a suo avviso derivavano proprio dallo stato dello stabile sul quale le operazioni si erano già interrotte a seguire della decisione dell’amministrazione di risolvere il contratto con l’impresa edile."A seguito alla risoluzione contrattuale dei Lavori di ristrutturazione e consolidamento della ex palestra Canottieri – si legge in una determina dello scorso 18 aprile – si sono aggravati gli episodi di infiltrazione di acque meteoriche" nell’edificio di proprietà privata. Lanazione.it - Lavori all’ex palestra Canottieri. Richiesta di risarcimento per le infiltrazioni di acqua Leggi su Lanazione.it Il recupero dell’ex-si è bloccato ormai un biennio fa, a causa di una serie di vicissitudini. E il cantiere ormai fermo non solo ha lasciato un’opera per il momento incompiuta (anche se qualcosa potrebbe sbloccarsi a breve, ndr), ma ha addirittura portato all’apertura di un contenzioso fra il Comune di Capraia e Limite e una cittadina residente nella zona. Tutto è iniziato nei mesi scorsi, quando la titolare di uno degli immobili situati nei pressi dell’ex-lamentavad’nella sua proprietà che a suo avviso derivavano proprio dallo stato dello stabile sul quale le operazioni si erano già interrotte a seguire della decisione dell’amministrazione di risolvere il contratto con l’impresa edile."A seguito alla risoluzione contrattuale deidi ristrutturazione e consolidamento della ex– si legge in una determina dello scorso 18 aprile – si sono aggravati gli episodi di infiltrazione di acque meteoriche" nell’edificio di proprietà privata.

