Folla di fedeli per Acutis File controlli e zona rossa

Folla di turisti e pellegrini oggi ad Assisi, nel giorno in cui il beato Carlo Acutis, sepolto nella città di San Francesco, nel Santuario della Spogliazione, sarebbe dovuto diventare santo. Un evento solo rimandato, a causa della morte di papa Francesco. La città di san Francesco, dove Papa Bergoglio era di casa e dove è sepolto il Beato Carlo Acutis che ieri doveva essere canonizzato. Un evento solo rimandato, a causa della morte di papa Francesco. In un periodo dell'anno in cui la città è generalmente tra le mete preferite di tanti visitatori e pellegrini, in questo giorno particolare, dopo avere assistito sabato ai funerali del Pontefice dai maxi schermi allestiti nei pressi dei principali luoghi di culto della città, decine di persone rendono omaggio al giovane beato, mentre sono stati circa 400 i ragazzi che dalle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, guidati dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, a Roma per il Giubileo degli adolescenti.

