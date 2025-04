Giorgia Meloni è fuori dalla partita ucraina ma non vuole ammetterlo

Giorgia Meloni? Giocate (male) le carte del viaggio a Washington e della stra-annunciata regia dell’appuntamento mondiale a San Pietro, alla presidente del Consiglio non resta molto altro da fare. La benzina propagandistica è finita. Sabato sera si è sentita a lungo con un’altra figura piuttosto laterale, Ursula von der Leyen, come per darsi una mano a vicenda, forse per capire cosa possono fare le due donne ora che più che mai chiaramente, per quanto spiacevole, è tutto in mano a cinque uomini: Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Keir Starmer.Le foto storiche di sabato all’interno della Basilica di San Pietro parlano chiaro: al di là delle stucchevoli querelle su chi si sia mosso prima per entrare nel mirino dello smartphone che ha colto insieme i sopra citati (ovviamente tranne Putin), una volta tanto l’immagine coincide con la realtà effettuale: per quanto s’impegni, cosa di cui le va dato atto, Giorgia Meloni non è nel primo livello del mondo che conta. Linkiesta.it - Giorgia Meloni è fuori dalla partita ucraina, ma non vuole ammetterlo Leggi su Linkiesta.it E adesso che s’inventerà? Giocate (male) le carte del viaggio a Washington e della stra-annunciata regia dell’appuntamento mondiale a San Pietro, alla presidente del Consiglio non resta molto altro da fare. La benzina propagandistica è finita. Sabato sera si è sentita a lungo con un’altra figura piuttosto laterale, Ursula von der Leyen, come per darsi una mano a vicenda, forse per capire cosa possono fare le due donne ora che più che mai chiaramente, per quanto spiacevole, è tutto in mano a cinque uomini: Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Keir Starmer.Le foto storiche di sabato all’interno della Basilica di San Pietro parlano chiaro: al di là delle stucchevoli querelle su chi si sia mosso prima per entrare nel mirino dello smartphone che ha colto insieme i sopra citati (ovviamente tranne Putin), una volta tanto l’immagine coincide con la realtà effettuale: per quanto s’impegni, cosa di cui le va dato atto,non è nel primo livello del mondo che conta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ma cosa ha detto? Il fuori onda di Giorgia Meloni ai repubblicani. Imbarazzo! - Al termine del suo intervento alla Convention dei conservatori americani (Cpac), Giorgia Meloni ha vissuto un momento di evidente tensione. Dopo un discorso durato meno di un quarto d’ora, la premier italiana, scesa dal leggio, ha chiesto un parere sulla sua performance e, senza accorgersi del microfono ancora acceso, si è lasciata sfuggire un «volevo morì». Il fuori onda, catturato dalla telecamera, ha rapidamente fatto il giro dei media, aggiungendo un nuovo elemento di discussione alla sua partecipazione all’evento. 🔗thesocialpost.it

Elly Schlein a In altre parole: “Giorgia Meloni ha il fiato sul collo, la partita è ancora aperta” - A La7, Elly Schlein ha commentato come Giorgia Meloni ha affrontato questo 25 aprile ed ha ricordato che l'antifascismo non è divisivo L'articolo Elly Schlein a In altre parole: “Giorgia Meloni ha il fiato sul collo, la partita è ancora aperta” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Giorgia Meloni accoglie re Carlo a Villa Pamhilij, l’Union Jack fuori da Montecitorio. Poi di nuovo da Mattarella: cosa farà oggi il sovrano in Italia – Il video - La premier Giorgia Meloni, con un completo completamente bianco, ha accolto a Villa Doria Pamphilj re Carlo III. La cerimonia ufficiale, durata un’ora nella cornice dei prati e degli alberi verdissimi del parco romano, ha preso il via con il picchetto d’onore a cavallo dei Lancieri di Montebello. Al fianco della premier anche i ministri degli Esteri dei due Paesi, Antonio Tajani e David Lammy. Stretta di mano e qualche risata, prima che il sovrano inglese – con la giacca scura decorata della spilla di Cavaliere di Gran Croce – si dirigesse alla scoperta del Giardino Segreto di Villa ... 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non convocata | Giorgia Meloni è fuori dalla partita ucraina, ma non vuole ammetterlo; Meloni fuori dalla foto, ma il governo si intesta il disgelo Usa-Ucraina; La partita europea di Meloni tra il Ppe in pressing e le sirene sovraniste; Iran, rientrata in Italia Cecilia Sala: «Ringrazio il governo e quelli che mi hanno tirato fuori». Meloni: bel gioco di squadra. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meloni fuori dalla foto, ma il governo si intesta il disgelo Usa-Ucraina - «È solo un’immagine, a contare sono i fatti», è il ragionamento che corre in maggioranza. Dove si ricorda il lavoro dietro le quinte della premier e si aspetta il summit romano ... 🔗editorialedomani.it

Il regalo di Giorgia Meloni al fedelissimo (5 milioni): cosa succede ora - L'onorevole Luca Cannata, 46 anni, siracusano, è anche oggi al suo posto: vicepresidente della commissione Bilancio della Camera per Fratelli d'Italia. Il seggio da parlamentare non glielo può toccare ... 🔗today.it

Trump e von der Leyen, Meloni regista fra successi e intoppi: sì al vertice Usa-Ue, ma non a Roma - Un passo indietro, con gli occhiali scuri calati sugli occhi. È la diplomazia del sagrato che Giorgia Meloni ha deciso di adottare durante i funerali di Papa Francesco. In una piazza ... 🔗ilmessaggero.it