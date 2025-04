Vigili la nuova sede è più lontana Contro il Comune il ricorso al Tar Continua l’odissea di via Filzi

Filzi, pare una via senza ritorno. Perchè la nuova caserma della polizia municipale rischia di restare una chimera, nel senso letterale del termine, alla luci un nuovo stop.Alcune settimane fa l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per il ripristino nel cantiere nell'area dove è localizzato il comando dei Vigili urbani. Contestualmente, ha comunicato il provvedimento all'istituto di credito capofila della proprietà. Ma dall'ufficio legale della Banca Iccrea è partito il ricorso al Tar.Una novità emersa a seguito di un'interrogazione e la richiesta di accesso agli atti presentata nell'ultima seduta del consiglio comunale dal consigliere dem Alessandro Caneschi che ha chiesto lumi "sul ripristino dell'area, in termini di decoro, sicurezza e igiene, di via Fabio Filzi, interessata dal fallito cantiere della nuova sede della polizia municipale.

