Lucca "sono felicissimo di questo Premio, per prima cosa perché ho un debole per i premi, fin da quando ero bambino, e poi perché è un riconoscimento che ricevo nella città di Puccini, autore che considero un riferimento sacrale per il mio lavoro". Con queste parole, sabato sera, sul palco del Teatro del Giglio Puccini, Nicola Piovani ha commentato il Premio Lucca Classica 2025, che ha ricevuto per mano di Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente dell’Associazione Musicale Lucchese e direttore artistico del Lucca Classica Music Festival. Con loro sul palco anche l’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini.Nella motivazione del Premio si legge "Per la capacità di dare suono e voce all’anima del nostro tempo e contribuire al dibattito culturale del Paese, con una sensibilità artistica e civile che legge in profondità i segni e la storia" e proprio partendo dalla colonna sonora di “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani, Piovani ha condiviso con il pubblico una prima riflessione sulla democrazia e sulla necessità di non appiattire lo sguardo sul presente. Lanazione.it - Premio Lucca Classica. Nicola Piovani: "È la città di Puccini. Ne sono orgoglioso" Leggi su Lanazione.it felicissimo di questo, per prima cosa perché ho un debole per i premi, fin da quando ero bambino, e poi perché è un riconoscimento che ricevo nelladi, autore che considero un riferimento sacrale per il mio lavoro". Con queste parole, sabato sera, sul palco del Teatro del Giglioha commentato il2025, che ha ricevuto per mano di Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente dell’Associazione Musicale Lucchese e direttore artistico delMusic Festival. Con loro sul palco anche l’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini.Nella motivazione delsi legge "Per la capacità di dare suono e voce all’anima del nostro tempo e contribuire al dibattito culturale del Paese, con una sensibilità artistica e civile che legge in profondità i segni e la storia" e proprio partendo dalla colonnara di “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani,ha condiviso con il pubblico una prima riflessione sulla democrazia e sulla necessità di non appiattire lo sguardo sul presente.

