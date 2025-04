Teschio umano trovato dai bambini che giocano a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 28 aprile 2025 – Come in un film dell’orrore. “Stavamo giocando a chi scendeva prima in fondo al fossato, quando all’improvviso mi sono trovato di fronte un Teschio”, racconta un bambino di 10 anni che insieme ai suoi amichetti coetanei hanno fatto la macabra scoperta ieri pomeriggio a Cadè. I resti, presumibilmente umani, sono stati rinvenuti in un canale di irrigazione in secca lungo via Reggiolo, a due passi dalla chiesa della frazione sulla via Emilia, nel punto che scorre a fianco del parco ‘Il Naturone’. I ragazzini sono corsi a casa terrorizzati dove sono arrivati raccontando tutto ai genitori che hanno deciso di chiamare la polizia. La questura ha inviato immediatamente sul posto due agenti della squadra Volanti – guidata dalla dirigente Angela Cutillo, anche lei giunta sul luogo per gestire il caso – con due agenti che hanno contingentato l’area per consentire i rilievi degli uomini della Scientifica arrivati assieme alla dottoressa Sara Mantovani e al personale della medicina legale (coadiuvati in remoto dall’antropologa forense Laura Donato) che si sono calati nel ‘cavone’ per repertare i resti. Ilrestodelcarlino.it - Teschio umano trovato dai bambini che giocano a Reggio Emilia Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Come in un film dell’orrore. “Stavamo giocando a chi scendeva prima in fondo al fossato, quando all’improvviso mi sonodi fronte un”, racconta un bambino di 10 anni che insieme ai suoi amichetti coetanei hanno fatto la macabra scoperta ieri pomeriggio a Cadè. I resti, presumibilmente umani, sono stati rinvenuti in un canale di irrigazione in secca lungo vialo, a due passi dalla chiesa della frazione sulla via, nel punto che scorre a fianco del parco ‘Il Naturone’. I ragazzini sono corsi a casa terrorizzati dove sono arrivati raccontando tutto ai genitori che hanno deciso di chiamare la polizia. La questura ha inviato immediatamente sul posto due agenti della squadra Volanti – guidata dalla dirigente Angela Cutillo, anche lei giunta sul luogo per gestire il caso – con due agenti che hanno contingentato l’area per consentire i rilievi degli uomini della Scientifica arrivati assieme alla dottoressa Sara Mantovani e al personale della medicina legale (coadiuvati in remoto dall’antropologa forense Laura Donato) che si sono calati nel ‘cavone’ per repertare i resti.

