Pergola FdI va all’attacco | Chiarire su conti e Giorgetti

conti per il direttore generale Marco Giorgetti visto che soci e cda si apprestano a bollinare il (suo) bilancio di previsione del Teatro della Toscana, Fratelli d’Italia chiede conto "alle autorità competenti" di "presunte criticità contabili mai emerse dalla commissione controllo" di Palazzo Vecchio."Se dovesse trattarsi di un nuovo caso “Pereira”, in completa continuità con la gestione Pd della cultura fiorentina, sarebbe estremamente grave che la motivazione adottata non venisse spiegata in modo adeguato e pubblico", il j’accuse del senatore meloniano Marcheschi. "In passato, il direttore Giorgetti ha più volte segnalato le difficoltà derivanti dalle politiche del Comune, in particolare in merito all’aggravio dei costi legato al Teatro di Rifredi, un’operazione voluta dal PD di Nardella, Giani e Funaro - attacca Marcheschi -. Lanazione.it - Pergola, FdI va all’attacco: "Chiarire su conti e Giorgetti" Leggi su Lanazione.it "Il possibile cambio di direzione generale solleva gravi interrogativi". Nel giorno della resa deiper il direttore generale Marcovisto che soci e cda si apprestano a bollinare il (suo) bilancio di previsione del Teatro della Toscana, Fratelli d’Italia chiede conto "alle autorità competenti" di "presunte criticità contabili mai emerse dalla commissione controllo" di Palazzo Vecchio."Se dovesse trattarsi di un nuovo caso “Pereira”, in completanuità con la gestione Pd della cultura fiorentina, sarebbe estremamente grave che la motivazione adottata non venisse spiegata in modo adeguato e pubblico", il j’accuse del senatore meloniano Marcheschi. "In passato, il direttoreha più volte segnalato le difficoltà derivanti dalle politiche del Comune, in particolare in merito all’aggravio dei costi legato al Teatro di Rifredi, un’operazione voluta dal PD di Nardella, Giani e Funaro - attacca Marcheschi -.

