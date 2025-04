Trump ' deluso da Russia Putin smetta di sparare e tratti'

Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. Lo afferma Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani. Quotidiano.net - Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' Leggi su Quotidiano.net Donaldsi dice moltodallae ritiene che il presidente Vladimirdovrebbe smettere die raggiungere un accordo. Lo afferma Donald, secondo quanto riportato dai media americani.

Ucraina-Russia, Trump rivela: “Vedrò Putin entro febbraio ma deluso da Zelensky” - Il presidente degli Stati Uniti non fa che correre e andare avanti spedito sui colloqui di pace, ma ci sono alcuni imprevisti Trump va avanti ma deve stare attento a non bruciarsi. E’ questo il rischio che sta correndo sul conflitto tra Ucraina e Russia. Durante una conferenza stampa in Florida, il presidente Usa rivela che a breve “incontrerò Putin entro febbraio“, ma allo stesso tempo si dice “deluso da quanto si sta dicendo in Ucraina“. 🔗cityrumors.it

La Russia dal di dentro: Putin ora incontra Trump grazie al ribaltone del 2024 - Il cambio di passo della Russia è nato nella primavera del 2024, quando Putin ha avviato una rivoluzione dei quadri, anche ad alto livello. The post La Russia dal di dentro: Putin ora incontra Trump grazie al ribaltone del 2024 appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. Lo afferma Donald Trump, secondo quanto riportato dai m ... 🔗ansa.it

Ucraina, Trump: «Deluso da Putin, smetta di sparare e tratti. Zelensky? Penso sia pronto a cedere la Crimea» - Pressing degli Usa per una tregua dopo l'incontro l'incontro fra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro avvenuto, dice l'ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ... 🔗ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Trump: «Deluso Putin, smetta di sparare e tratti. Zelensky è più calmo, vuole un accordo» - Pressing degli Usa per una tregua dopo l'incontro l'incontro fra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro avvenuto, dice l'ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ... 🔗ilmessaggero.it