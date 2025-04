Buon compleanno Ilary Blasi Francesco Porrà Walter Zenga…

Buon compleanno Francesco Porrà, Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone, Walter Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella.Oggi 28 febbraio compiono gli anni: Francesco Porrà, politologo internazionale, manager pubblico; Giuseppe Vita, dirigente d’azienda; Beppe Chierici, attore, cantante; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Luigi Cremonini, imprenditore; Ann Margret, attrice, cantante; Libero Mancuso, ex magistrato; Vittorio Moretti, imprenditore; Vittorio Bongiorno (Vic), designer, scrittore, editore; Rita di Lernia, attrice, doppiatrice; Beba Loncar, attrice; Piergiovanni Alleva, giurista; Marco Santagata, scrittore, critico letterario; Adriano Savio, numismatico; Carlo Vizzini, politico; Pasquale Hamel, scrittore, saggista; Gabriele Martini, attore, doppiatore; Deodato Scanderebech, politico; Armando Selva, politico, manager; Maurizio Solieri, chitarrista; Mario Miscali, giurista, avvocato; Riccardo Amato, generale; Fabrizio Maffei, giornalista, conduttore tv; Dino Marsan, illustratore, fotografo; Giovanni Paganin, ex pattinatore; Paolo Bologna, regista, sceneggiatore; Roberta Faccin, ex cestista. Romadailynews.it - Buon compleanno Ilary Blasi, Francesco Porrà, Walter Zenga… Leggi su Romadailynews.it , Pier Silvio Berlusconi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone,Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella.Oggi 28 febbraio compiono gli anni:, politologo internazionale, manager pubblico; Giuseppe Vita, dirigente d’azienda; Beppe Chierici, attore, cantante; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Luigi Cremonini, imprenditore; Ann Margret, attrice, cantante; Libero Mancuso, ex magistrato; Vittorio Moretti, imprenditore; Vittorio Bongiorno (Vic), designer, scrittore, editore; Rita di Lernia, attrice, doppiatrice; Beba Loncar, attrice; Piergiovanni Alleva, giurista; Marco Santagata, scrittore, critico letterario; Adriano Savio, numismatico; Carlo Vizzini, politico; Pasquale Hamel, scrittore, saggista; Gabriele Martini, attore, doppiatore; Deodato Scanderebech, politico; Armando Selva, politico, manager; Maurizio Solieri, chitarrista; Mario Miscali, giurista, avvocato; Riccardo Amato, generale; Fabrizio Maffei, giornalista, conduttore tv; Dino Marsan, illustratore, fotografo; Giovanni Paganin, ex pattinatore; Paolo Bologna, regista, sceneggiatore; Roberta Faccin, ex cestista.

Ilary Blasi con reggiseno e scarpe di cristalli: la dolce foto di coppia per il compleanno di Bastian - Oggi Bastian Muller compie 38 anni e Ilary Blasi ne ha approfittato per fargli una dolce dedica social: ecco cosa ha indossato nella foto di coppia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ilary Blasi, arriva la dolce dedica per il compleanno di Bastian Muller - Ilary Blasi posta una dolce dedica per il compleanno del compagno Bastian Muller: ecco le parole della conduttrice L'articolo Ilary Blasi, arriva la dolce dedica per il compleanno di Bastian Muller proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

CANALE 5 FESTEGGIA GLI ASCOLTI DI THE COUPLE: “BUON ESORDIO, ILARY BLASI STREPITOSA” - L’esordio di “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi, è leader della serata sul target commerciale, annuncia una nota Mediaset. Nel dettaglio 20.5% di share (18.6% di share individui) e 2.234.000 spettatori totali per la premiere di “The Couple”. Il nuovo reality game di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, ha raggiunto picchi del 31% di share e 3.817.000 spettatori con quasi 9 milioni di contatti. 🔗bubinoblog

28 Aprile, auguri a Ilary Blasi e Piersilvio Berlusconi: due compleanni speciali - Il 28 aprile racconta carriere che hanno segnato la cultura popolare e lo spettacolo: scopri chi compie gli anni in questo giorno. 🔗supereva.it

Ilary Blasi, la dolce dedica per il compleanno di Bastian Muller: «Sei gioia. Ti amo» - Proprio con uno scatto che li ritrae felici e innamorati, Blasi ha augurato buon compleanno al suo Bastian. La dedica di Ilary Blasi Oggi, martedì 11 marzo, Bastian Muller - compagno di Ilary ... 🔗msn.com

Ilary Blasi, la dedica per il compleanno di Bastian Muller: "Sei gioia" - Così Ilary Blasi celebra il compleanno di Bastian Muller che oggi, martedì 11 marzo, compie 38 anni. La conduttrice televisiva ha condiviso una tenera foto che ritrae la coppia super affiatata ... 🔗msn.com