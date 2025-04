Ragazzino picchiato in centro a Lucca Bande giovanili nelle piazze noi genitori non siamo sereni

Lucca, 28 aprile 2025 – Girare in centro di sera, soprattutto nel fine settimana, da qualche tempo può riservare brutte sorprese, in particolare per ragazze e ragazzi. Non occorre arrivare a casi estremi e sconcertanti come quello accaduto al pensionato di 78 anni aggredito e accoltellato la sera del 15 aprile scorso in via del Battistero per una maldestra rapina da pochi spiccioli. Ci sono invece episodi molto frequenti di aggressioni ai danni di ragazzi, con pugni e calci, da parte di gruppetti di coetanei. L’ultimo episodio si è verificato poco dopo le 23 di sabato in piazza Napoleone, nei pressi delle nuove panchine in marmo appena inaugurate attorno alla statua di Maria Luisa di Borbone. Un Ragazzino sui 14 anni è stato aggredito e picchiato da alcuni ragazzi più grandi che sarebbero comunque minorenni. Lanazione.it - Ragazzino picchiato in centro a Lucca. “Bande giovanili nelle piazze, noi genitori non siamo sereni” Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Girare indi sera, soprattutto nel fine settimana, da qualche tempo può riservare brutte sorprese, in particolare per ragazze e ragazzi. Non occorre arrivare a casi estremi e sconcertanti come quello accaduto al pensionato di 78 anni aggredito e accoltellato la sera del 15 aprile scorso in via del Battistero per una maldestra rapina da pochi spiccioli. Ci sono invece episodi molto frequenti di aggressioni ai danni di ragazzi, con pugni e calci, da parte di gruppetti di coetanei. L’ultimo episodio si è verificato poco dopo le 23 di sabato in piazza Napoleone, nei pressi delle nuove panchine in marmo appena inaugurate attorno alla statua di Maria Luisa di Borbone. Unsui 14 anni è stato aggredito eda alcuni ragazzi più grandi che sarebbero comunque minorenni.

Su questo argomento da altre fonti

"Dacci i soldi", ragazzino picchiato dal branco in pieno centro - Ancora violenza in pieno centro a Caserta. Accade domenica sera in piazza Dante, a due passi dalla Reggia. Un ragazzino è stato preso a pugni in faccia ed è stato costretto a ricorrere alle cure in pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito, l'adolescente sarebbe stato avvicinato dal branco... 🔗casertanews.it

Picchiato in pieno giorno. Violenza choc in centro - Un nuovo episodio di violenza a Scandicci, nel pieno centro della città. Un 42enne che lavora in uno dei punti di ristorazione di via Pascoli, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un balordo solo perché gli aveva negato una sigaretta. Il fatto è successo in pieno giorno, ieri verso le 13, nella centralissima strada che collega piazza Matteotti a piazza della Resistenza. Era giorno di mercato e quindi nel corso pedonale c’erano tantissime persone di passaggio che hanno assistito alla scena. 🔗lanazione.it

Lucca, calci e pugni in pieno centro. Giovane finisce in ospedale - Lucca, 6 aprile 2025 – Rissa in pieno centro a Lucca, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile. Per motivi apparentemente futili, due giovani si sarebbero scontrati con un gruppetto più numeroso nei dintorni di piazza Napoleone. Ne è nato un diverbio da cui sono scaturite le botte. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, colpito con calci e pugni dal branco anche mentre si trovava a terra. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ragazzino picchiato in centro a Lucca. “Bande giovanili nelle piazze, noi genitori non siamo sereni”; Lucca, sedicenne picchiato dal branco di ragazzini: il perché dell'aggressione e l'identificazione dei violenti; Ragazzi aggrediti dal branco in piazza Napoleone: uno preso a calci e a pugni finisce in ospedale; Lucca, calci e pugni in pieno centro. Giovane finisce in ospedale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Accoltellato a Lucca, due minori denunciati: la ragazza ha appena 14 anni - Tre in tutto gli aggressori del 78enne che ha vissuto un incubo mentre portava fuori il suo cane per una passeggiata ... 🔗msn.com

Lucca, denunciati tre ragazzini per aver accoltellato un 78enne in pieno centro per pochi spiccioli - Nei guai sono così finiti due studenti di 17 anni e una ragazza di 15, accusati di aver rapinato il borsello con 5 euro nel centro di Lucca a Vittorio Fruzzetti ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Trema anche Lucca. Accoltellato in centro mentre porta fuori il cane - Un pensionato di 78 anni accoltellato in pieno centro storico mentre ... schiamazzi e diverbi tra ragazzi, soprattutto nei fine settimana, ma un accoltellamento proprio non riusciamo a concepirlo, non ... 🔗lanazione.it