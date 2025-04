Le condanne morali contro Israele iniziano a essere smentite

essere così pretestuosa l'eccezione israeliana secondo cui la Corte penale internazionale avrebbe agito in carenza di giurisdizione emettendo gli ordini di arresto a carico del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant. Non doveva essere così pretestuosa se, accogliendo l'appello che Israele svolse a suo tempo in argomento, la Corte, l'altro giorno, ha rispedito la causa indietro affinché la faccenda sia riesaminata.Trattandosi di questioni tecniche sarebbe inutile – oltre che parecchio noioso – discutere qui delle ragioni che, rispettivamente, militavano contro o a favore della tesi israeliana prima accantonata nella fase preliminare e ora tornata in campo per effetto dell'accoglimento dell'appello. Ciò che invece interessa è ricordare come fosse trattato a livello politico-giornalistico l'esercizio, da parte di Israele, del diritto di contestare la giurisdizione della Corte.

