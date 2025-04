Un memoriale per le vittime di Teresa Moda

memoriale delle vittime della strage del 2013 di Teresa Moda, in cui persero la vita cinque uomini e due donne cinesi, "schiavi" del tessile bruciati vivi nella fabbrica in cui lavoravano e vivevano. Una targa in loro memoria sarà scoperta il primo maggio alle 12.30 per ribadire che "in questo distretto non c’è una lotta tra cinesi e pakistani, ma una lotta tra operai e sfruttatori". La targa commemorativa sarà installata in via della Toscana, davanti alla fabbrica del rogo."Abbiamo scelto una data simbolo dell’unità dei lavoratori. Per ribadire che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta – dicono i sindacalisti – . A distanza di anni, non c’è nulla che ricordi le vittime di quella strage. Lanazione.it - Un memoriale per le vittime di Teresa Moda Leggi su Lanazione.it In questi giorni il Sudd Cobas ha iniziato la realizzazione di undelledella strage del 2013 di, in cui persero la vita cinque uomini e due donne cinesi, "schiavi" del tessile bruciati vivi nella fabbrica in cui lavoravano e vivevano. Una targa in loro memoria sarà scoperta il primo maggio alle 12.30 per ribadire che "in questo distretto non c’è una lotta tra cinesi e pakistani, ma una lotta tra operai e sfruttatori". La targa commemorativa sarà installata in via della Toscana, davanti alla fabbrica del rogo."Abbiamo scelto una data simbolo dell’unità dei lavoratori. Per ribadire che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta – dicono i sindacalisti – . A distanza di anni, non c’è nulla che ricordi ledi quella strage.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'emozione di Meghan Markle al memoriale per le vittime dei social media - Un'inaugurazione toccante che segna un nuovo impegno per la Duchessa del Sussex Leggi tutto Meghan Markle e Harry: un gesto di solidarietà al The Lost Screen Memorial su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Morti nell’incendio, il ritratto e il ricordo: “Maria Teresa donna forte e capace”. Chi erano le vittime - Montecatini Terme, 22 marzo 2025 – Una donna d’altri tempi, di rara classe e intelligenza. Così Maria Teresa Civale viene descritta da coloro che l’hanno conosciuta da vicino, che hanno lavorato con lei, che hanno potuto apprezzare la sua generosità. È stata segretaria regionale Toscana del settore bancario assicurativo First e componente della Segreteria nazionale Cisl dei probiviri. Poi, presidente Etsi (Ente turistico sociale italiano) Toscana. 🔗lanazione.it

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo? - Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. Lascia due figli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Un memoriale per le vittime di Teresa Moda; Il Primo Maggio dei Sudd Cobas si aprirà con l'inaugurazione del memoriale alle vittime del Teresa Moda; Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti; A Montemurlo una delle tre manifestazioni nazionali del Primo maggio. Poi l'intitolazione della strada a Luana D'Orazio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti - "Abbiamo iniziato i lavori per installare una targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano ... 🔗msn.com

Il Primo Maggio dei Sudd Cobas si aprirà con l’inaugurazione del memoriale alle vittime del Teresa Moda - “Abbiamo iniziato i lavori per installare una targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda ... il memoriale. Sarà costruito da operai che ricordano altri ... 🔗notiziediprato.it