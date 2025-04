Come siamo passati dal confine geofisico al confine culturale

Il confine è di per sé un processo naturale di delimitazione di oggetti, territori, culture e relazioni al fine di comporne il criterio e il significato di esistenza stesso. Una relazione aperta, è spesso una non relazione, perché non pone limiti, ma neanche sicurezze e non arriva a divenire, per l'individuo, una relazione distintiva o più significativa rispetto ad altre, temporanee o di passaggio.Quindi la questione del confine è fortemente correlata anche alla questione della sicurezza, della dominanza, ma anche del significato attribuibile alle dinamiche in corso, che se viste da prospettive diverse, al di qua o al di là del confine, anche immaginario, possono radicalmente raccontare altre storie, quindi porsi all'interno dell'ordine dominante ma anche generare delle resistenze.La sicurezza, in termini culturali, è un concetto azzardato, perché presume una minaccia dalla diversità e può diventare presupposto e alibi per la chiusura all'altro, condannando lo stesso spazio delimitato al deperimento.

