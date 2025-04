Sicurezza oltre mille controlli nelle aziende

Sicurezza sul lavoro sono state 3.775 le ispezioni effettuate nel 2024 nelle tre province in cui è suddivisa la Asl Toscana Sud est. Che fa il punto sull'attività di vigilanza su Arezzo, Siena e Grosseto in occasione della giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. Le ispezioni hanno coinvolto tutti i settori. Tra questi, 814 cantieri edili: 219 quelli trovati non a norma. controlli anche in 3.749 aziende e su lavoratori autonomi. In totale, sono scattati 779 verbali di "non conformità delle norme relative alla salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro". Nel dettaglio, nella provincia di Arezzo sono state 1.249 le ispezioni eseguite in tutti i comparti, 329 cantieri edili controllati (di cui 105 risultati non a norma), 1.265 aziende e lavoratori autonomi sottoposti agli accertamenti dagli specialisti della Asl.

