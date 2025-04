Una panchina per Geoff Barga ricorda il suo jazzista

Barga La panchina dedicata ai musicisti, a tutti coloro che vi si vogliano sedere e suonare. La panchina per ricordare Geoff Collins White venuto a mancare nell'agosto scorso. Cittadino britannico, da tanto tempo si era stabilito a Barga e qui, oltre all'amore per questa terra, aveva portato anche il suo amore per la musica. A Barga in tanti ricordano le sue esibizioni con la sua band Grizzly, ma anche le improvvisate jam session nelle serate estive in piazza del comune come pure le sue esibizioni al Barga Jazz Club. Country Rock, Blues e Ballads. brani degli Eagles, Eric Clapton, The Beatles, Elton John, e Dire Straits. erano i suoi cavalli di battaglia spesso presentati con Grizzly, la sua band che negli anni ha visto la presenza di musicisti anche barghigiani. Per ricordarlo i suoi amici, a cominciare da Richard Burnett con il supporto anche di Maresa Andreotti, referente del centro storico, hanno organizzato in piazza Salvi un pomeriggio in suo onore, con l'inaugurazione di questa panchina che riporta il suo nome, una chitarra ed un Qr-Code che fa ascoltare la sua musica e ricorda chi era Geoff.

Una panchina per Geoff. Barga ricorda il suo jazzista - Pomeriggio a suon di musica in piazza Salvi per il britannico Collins White. L’opera è stata realizzata grazie alla generosità dell’artigiano Fabio Busco. 🔗lanazione.it

In piazza del comune la panchina dei Musicisti in ricordo di Geoff - BARGA – Una panchina della musica, una panchina dedicata ai musicisti, una panchina per ricordare Geoff Collins White venuto a mancare nell’agosto scorso a seguito di una malattia che in poco tempo ne ... 🔗giornaledibarga.it

