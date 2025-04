Maati ucciso a 17 anni Corteo contro la violenza | Educhiamo i più giovani

Maati Moubakir. Continuano le attività promosse dal comitato “A-Maati - Maati vive“, nato in ricordo del 17enne, assassinato in strada a dicembre a Campi Bisanzio, “per errore”, dopo una serata passata in discoteca. Stavolta l’appuntamento è a Empoli e la chiamata è per tutti: obiettivo, portare in piazza il più alto numero possibile di giovani. Domani alle 9.30 in piazza XXIV Luglio partirà il Corteo che raggiungerà piazza Farinata degli Uberti dove intorno alle 11.30 sono attesi gli interventi dei membri del comitato e di alcuni ospiti. “L’arma più forte è la non violenza“. Sul volantino che promuove l’iniziativa, una frase in cui la famiglia del giovane certaldese, crede davvero. Lanazione.it - Maati, ucciso a 17 anni. Corteo contro la violenza: “Educhiamo i più giovani” Leggi su Lanazione.it Empoli, 28 aprile 2025 – Dopo l’omaggio al parco Liberatutti di Certaldo, con la piantumazione di cinque alberi segno di pace e di speranza, un altro evento pubblico per ricordareMoubakir. Continuano le attività promosse dal comitato “A-vive“, nato in ricordo del 17enne, assassinato in strada a dicembre a Campi Bisanzio, “per errore”, dopo una serata passata in discoteca. Stavolta l’appuntamento è a Empoli e la chiamata è per tutti: obiettivo, portare in piazza il più alto numero possibile di. Domani alle 9.30 in piazza XXIV Luglio partirà ilche raggiungerà piazza Farinata degli Uberti dove intorno alle 11.30 sono attesi gli interventi dei membri del comitato e di alcuni ospiti. “L’arma più forte è la non“. Sul volantino che promuove l’iniziativa, una frase in cui la famiglia del giovane certaldese, crede davvero.

Se ne parla anche su altri siti

Ucciso a 17 anni a Campi Bisenzio, Maati accoltellato perché scambiato per ladro di una sigaretta elettronica - Sarebbe stato scambiato per un altro adolescente che la sera del 29 dicembre scorso si trovava in una discoteca di Campi Bisenzio. Maati, 17 anni, sarebbe stato scambiato per il coetaneo che era stato accusato da due ragazze di aver rubato una sigaretta elettronica. Il giovane è stato accoltellato da un gruppo di sei persone.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Maati ucciso a 17 anni perché fu scambiato per un ladro. L'urlo disperato: «Non ho fatto nulla, non sono io». La verità dalle telecamere - Maati Moubakir, un ragazzo di 17 anni, è stato ucciso per errore la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Il motivo? Scambiato per il ladro di una sigaretta elettronica che aveva... 🔗leggo.it

Ucciso a coltellate a 17 anni, i genitori di Maati: “Sua morte sconfitta per tutti, serve massimo della pena” - I genitori di Maati, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze), hanno ricordato il ragazzo in una lunga intervista. Per la morte del giovane sono indagati sei coetanei. "Assassinato con efferatezza e gratuità. - hanno detto il papà e la mamma - Serve il massimo della pena, vogliamo giustizia".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Maati, ucciso a 17 anni. Corteo contro la violenza: “Educhiamo i più giovani”; I genitori di Maati, ucciso a 17 anni: «Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti»; Ucciso a coltellate a 17 anni, i genitori di Maati: Sua morte sconfitta per tutti, serve massimo della pena; In tanti a Campi a ricordare Maati, ucciso a 17 anni. I genitori: Giustizia per nostro figlio, qualcuno sicuramente ha visto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I genitori di Maati, ucciso a 17 anni: «Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti» - Al suo diciottesimo compleanno c’erano tutti. Tutti tranne lui. Gli amici, i parenti, i genitori. Maati Moubakir è stato ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre scorso da un gruppo di ragazzini, ... 🔗msn.com

Maati ucciso a 17 anni, i genitori: “Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti” - Il compleanno dei diciotto anni di Maati Moubakir è stato celebrato senza di lui. La madre, Silvia Baragatti, ha voluto onorarlo comunque, portando amici ... 🔗thesocialpost.it

Maati, la mamma del 17enne ucciso incontra gli studenti. Lettere dei ragazzi: “La nostra generazione ha fallito” - Silvia Baragatti invitata dai ragazzi del Russell-Newton per raccontare la sua storia e parlare di sicurezza: “Ogni giorno leggo di violenze tra i giovani, ora basta. Insieme possiamo davvero cambiare ... 🔗msn.com