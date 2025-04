Palio di Legnano i favoriti non deludono alle corse di addestramento

Legnano (Milano) – Una domenica nel nome del Palio di Legnano. corse di addestramento da una parte e traslazione della Croce in serata. Sulla pista Carlo Sanna si è distinto con due vittorie, confermando i passi avanti del suo binomio. Bene anche Giuseppe Zedde, a segno in una batteria e protagonista di una mossa che lascia ben sperare sulle qualità del suo cavallo in vista del Palio. Francesco Caria ha impressionato: con una doppietta rilancia con decisione le ambizioni di San Domenico. Sorride anche San Bernardino, grazie al successo di Gavino Sanna nella quinta corsa. Assenti in pista Federico Arri (La Flora), Valter Pusceddu (Sant'Erasmo) e Antonio Siri. Dino Pes, già soddisfatto dopo la prima riunione, ha corso senza forzare, forte delle buone sensazioni avute con San Magno.

