The Last of Us 2 stagione 2 episodio 3 in anteprima su Sky e NOW il 28 aprile 2025

aprile segna il ritorno della tanto attesa seconda stagione di The Last of Us 2, con la messa in onda del terzo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti, disponibile su Sky e NOW. Questa nuova puntata, che sarà trasmessa nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, prosegue la narrazione di . L'articolo The Last of Us 2 stagione 2 episodio 3 in anteprima su Sky e NOW il 28 aprile 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - The Last of Us 2 stagione 2 episodio 3 in anteprima su Sky e NOW il 28 aprile 2025 Leggi su Sbircialanotizia.it Il 28segna il ritorno della tanto attesa secondadi Theof Us 2, con la messa in onda del terzoin contemporanea con gli Stati Uniti, disponibile su Sky e NOW. Questa nuova puntata, che sarà trasmessa nella notte tra domenica 27 e lunedì 28, prosegue la narrazione di . L'articolo Theof Us 23 insu Sky e NOW il 28è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Approfondimenti da altre fonti

The Last of Us, come muore Joel: fan sotto choc; Da quella scena alle differenze col videogioco, le domande lasciate in sospeso nei nuovi episodi di The Last of Us 2; Come farà quel personaggio di The Last of Us 2 a tornare dopo quella morte?; The Last of Us 2, l’ideatore ha un messaggio per i fan sconvolti dopo quel colpo di scena. 🔗Se ne parla anche su altri siti

The Last of Us 2, un'attrice ha improvvisato durante quella scena sconvolgente: "Non era nel copione" - Il secondo episodio della seconda stagione di The Last of Us ha mostrato un momento sconvolgente che avrà un forte impatto su Ellie e una delle attrici coinvolte nella scena ha improvvisato la propria ... 🔗comingsoon.it

The Last of Us 2: Jennifer Aniston commenta quell'Easter egg a sorpresa nella nuova stagione - La star di Friends Jennifer Aniston commenta la sua "apparizione" in una scena della seconda stagione di The Last of Us. 🔗comingsoon.it

The Last of Us, quante stagioni ci saranno in tutto? Cosa sappiamo - La serie tv di The Last of Us potrebbe spingersi con altre stagioni, per adattare al meglio l'opera originale videoludica ... 🔗serial.everyeye.it