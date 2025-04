Basket | Libertas e Pielle obiettivo serie A2 | amaranto con Vigevano per la salvezza biancoazzurri ai playoff per l' impresa

obiettivo comune: la serie A2. È questa l'ambizione delle prime due squadre. Livornotoday.it - Basket | Libertas e Pielle, obiettivo serie A2: amaranto con Vigevano per la salvezza, biancoazzurri ai playoff per l'impresa Leggi su Livornotoday.it Lasciarsi alle spalle una stagione tribolata e al di sotto delle aspettative, recuperare energie fisiche e mentali e mettersi l'elmetto di chi, sportivamente parlando, ha il dovere di prepararsi a battaglie epiche per uncomune: laA2. È questa l'ambizione delle prime due squadre.

