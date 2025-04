Il filo rosso che unisce il disastro di Chornobyl e la guerra d’aggressione di Putin

Chornobyl. Nei giorni di lutto, seguiti dall’attacco russo alla capitale Kyjiv, nel quale sono state uccise dodici persone e più di novanta sono rimaste ferite, gli ucraini hanno trovato spazio per ricordare un’altra tragedia che ha colpito il loro territorio.Il mondo, purtroppo, ha conosciuto l’Ucraina e le sue città più per le loro tragedie che per le loro glorie: Chornobyl, Donetsk, Mariupol, Bucha e Bakhmut sono per sempre legate nella storia al lutto, alla morte e, per ora, anche all’ingiustizia.Per lunghi anni la tragedia dell’esplosione alla centrale nucleare di Chornobyl, come del resto tutti gli incidenti nell’Unione sovietica, è stata coperta da un velo di silenzio. Anche per noi, che abitavamo a pochi chilometri dal reattore numero quattro distrutto, l’evento della notte del 26 aprile 1986 era circondato da supposizioni e congetture, ma non da una verità cristallina. Linkiesta.it - Il filo rosso che unisce il disastro di Chornobyl e la guerra d’aggressione di Putin Leggi su Linkiesta.it Sabato 26 aprile si è commemorato il trentanovesimo anniversario dell’esplosione alla centrale nucleare di. Nei giorni di lutto, seguiti dall’attacco russo alla capitale Kyjiv, nel quale sono state uccise dodici persone e più di novanta sono rimaste ferite, gli ucraini hanno trovato spazio per ricordare un’altra tragedia che ha colpito il loro territorio.Il mondo, purtroppo, ha conosciuto l’Ucraina e le sue città più per le loro tragedie che per le loro glorie:, Donetsk, Mariupol, Bucha e Bakhmut sono per sempre legate nella storia al lutto, alla morte e, per ora, anche all’ingiustizia.Per lunghi anni la tragedia dell’esplosione alla centrale nucleare di, come del resto tutti gli incidenti nell’Unione sovietica, è stata coperta da un velo di silenzio. Anche per noi, che abitavamo a pochi chilometri dal reattore numero quattro distrutto, l’evento della notte del 26 aprile 1986 era circondato da supposizioni e congetture, ma non da una verità cristallina.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nervi tesi fra Pd e Filo Rosso: "No agli appelli nominali" - Il Pd di San Miniato ha deciso di costituire un comitato interno operativo e ha aderito alla costituzione del comitato elettorale del "Sì" ai 5 referendum, insieme alla Cgil e ad altre associazioni e movimenti del territorio. "L’iniziativa Pace-democrazia tenutasi il 15 aprile alla casa culturale di San Miniato, aperta a tutte le forze politiche, alle associazioni e organizzazioni del territorio che si riconoscono nel sostenere i 5 quesiti referendari – spiega il Pd – è stata organizzata dal Circolo Dem di San Miniato, con la collaborazione dell’unione comunale. 🔗lanazione.it

Quel filo rosso tra la crisi del 2008 e i dazi di Trump. Scrive Polillo - John Mainard Keynes, che le cronache davano per scomparso, è finalmente riemerso dopo un lungo oblio. La cara e vecchia austerity che, negli anni passati, aveva angustiato la vita degli italiani-europei, (senza il trattino, copyright di Massimo D’Alema) ha subito una battuta d’arresto. Se in passato, subito dopo la Global Financial Crisis del 2007/08, non si fosse seguita quella china così pericolosa, probabilmente, oggi, i rapporti con Donald Trump sarebbero meno tesi. 🔗formiche.net

Meloni da Trump e Tajani in India. Quel filo rosso spiegato dall’amb. Castellaneta - La prossima settimana Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sarà alla Casa Bianca per incontrare per la terza volta in poche settimane Donald Trump in un bilaterale molto atteso alla luce della “guerra dei dazi “scatenata (e poi sospesa, almeno per il momento) dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe un errore caricare questo vertice di aspettative troppo elevate: basterebbe, infatti, ricordare che i rapporti tra Italia e Stati Uniti si inseriscono in una storia caratterizzata da una lunga amicizia, fatta di scambi di ogni tipo (economico, culturale, personale) ed è dunque ... 🔗formiche.net

Cosa riportano altre fonti

Crimini impuniti Il filo rosso che unisce il disastro di Chornobyl e la guerra d’aggressione di Putin; Polizze assicurative cat nat e rischi climatici: intervento IVASS; Immensa manifestazione in Grecia: verità e giustizia per la strage di Tempe; Report senza freni su Farinetti: dal padre Paolo a Renzi, da Expo 2015 al flop di Fico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un filo rosso da Torino a Messina contro il maltrattamento e l'abbandono degli akita - e Torino (Piazza Castello), per l'occasione colorate di emozione e solidarietà grazie al flash mob “Akai Ito – Il filo rosso che ci unisce”. Negli ultimi anni, gli Akita Inu sono diventati ... 🔗msn.com

Da Pozzuoli a Roma, quel filo rosso giubilare che unisce storia e fede - Può essere un'esperienza "immersiva" nell'antichità la ricerca delle radici di fede di una comunità locale: un'avventura che segna la storia e il volto attuale di un territorio e di una Chiesa ... 🔗msn.com