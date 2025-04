Ucraina-Russia pressing Usa per negoziati | Settimana cruciale Zelensky | Putin non si ferma

Settimana cruciale per decidere se vogliamo continuare a impegnarci” nel negoziato per l’Ucraina. E’ quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Nbc News, dopo l’incontro a Roma tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e le accuse del presidente americano a Vladimir Putin di non volere realmente una trattativa. “Non possiamo continuare a dedicare tempo e risorse a questo sforzo se non si concretizza.” ha ribadito. “Siamo vicini, ma non abbastanza”, ha sostenuto Rubio, insistendo sul fatto che questi saranno giorni importanti. “Dobbiamo decidere se questa è un’impresa in cui vogliamo continuare a essere coinvolti – ha detto il segretario di Stato americano, ripetendo i concetti già espressi nei giorni scorsi – o se è giunto il momento di concentrarci su altre questioni che in alcuni casi sono altrettanto, se non più, importanti”. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – Si apre oggi “unaper decidere se vogliamo continuare a impegnarci” nel negoziato per l’. E’ quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Nbc News, dopo l’incontro a Roma tra Donald Trump e Volodymyre le accuse del presidente americano a Vladimirdi non volere realmente una trattativa. “Non possiamo continuare a dedicare tempo e risorse a questo sforzo se non si concretizza.” ha ribadito. “Siamo vicini, ma non abbastanza”, ha sostenuto Rubio, insistendo sul fatto che questi saranno giorni importanti. “Dobbiamo decidere se questa è un’impresa in cui vogliamo continuare a essere coinvolti – ha detto il segretario di Stato americano, ripetendo i concetti già espressi nei giorni scorsi – o se è giunto il momento di concentrarci su altre questioni che in alcuni casi sono altrettanto, se non più, importanti”.

Su questo argomento da altre fonti

