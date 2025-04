I redditi dei fiorentini Fabbricati boom profitti | in un anno 360 milioni in città 6mila Paperoni

milioni di euro. È la ricchezza che i fiorentini hanno prodotto in più rispetto all’anno scorso. Il numerone a dieci cifre spunta fuori sbirciando le dichiarazioni dei redditi dei circa 270mila contribuenti in riva d’Arno presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023. I dati della somma dei redditi Irpef sono stati resi pubblici dal ministero dell’Economia e delle Finanze a pochi giorni dal via alle dichiarazioni 2025 fissato per il 30 aprile. Il primo dato che balza agli occhi: l’imponibile complessivo dei fiorentini è cresciuto e non di poco. Se nel 2023 erano stati dichiarati 7 miliardi e 328mila euro circa, nel 2024 la cifra è salita a 8 miliardi e 430mila euro. A dichiararli sono stati circa 93mila pensionati (che complessivamente hanno dichiarato 2 miliardi e 430 milioni di euro) più di 156mila lavoratori dipendenti (4 miliardi e quasi 104 milioni di euro) e poco più di 7mila autonomi (455 milioni di euro). Lanazione.it - I redditi dei fiorentini. Fabbricati, boom profitti: in un anno 360 milioni, in città 6mila Paperoni Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile 2025 – Un miliardo e 102di euro. È la ricchezza che iprodotto in più rispetto all’scorso. Il numerone a dieci cifre spunta fuori sbirciando le dichiarazioni deidei circa 270mila contribuenti in riva d’Arno presentate nel 2024 e relative all’d’imposta 2023. I dati della somma deiIrpef sono stati resi pubblici dal ministero dell’Economia e delle Finanze a pochi giorni dal via alle dichiarazioni 2025 fissato per il 30 aprile. Il primo dato che balza agli occhi: l’imponibile complessivo deiè cresciuto e non di poco. Se nel 2023 erano stati dichiarati 7 miliardi e 328mila euro circa, nel 2024 la cifra è salita a 8 miliardi e 430mila euro. A dichiararli sono stati circa 93mila pensionati (che complessivamente hdichiarato 2 miliardi e 430di euro) più di 15lavoratori dipendenti (4 miliardi e quasi 104di euro) e poco più di 7mila autonomi (455di euro).

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, Bankitalia “taglia” le stime sul Pil ma non vede “catastrofi” grazie a redditi e boom dell’occupazione - Il futuro è grigio, ma all’orizzonte non ci sono “catastrofi”, grazie ai buoni fondamentali dell’economia italiana. Bankitalia taglia le stime sul Pil “soprattutto” per effetto “dell’inasprimento delle politiche commerciali“, ovvero l’ondata di dazi introdotti dagli Usa: il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. 🔗secoloditalia.it

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

La moda si fa virale: boom di acquisti su SHEIN ispirati agli outfit delle star (+205%) - Durante la settimana più seguita dagli italiani, le ricerche di outfit ispirati alle celebrità registrano un +205% su SHEIN. Napoli, Roma e Milano guidano la classifica degli acquisti, mentre la Gen Z e i Millennials confermano il loro ruolo di trendsetter Le dinamiche dello shopping online continuano a rispecchiare i fenomeni di costume più rilevanti del momento. Lo dimostrano gli ultimi dati di SHEIN, che registrano un’impennata del 205% nelle ricerche di outfit ispirati all’evento mediatico più seguito dall’audience televisiva italiana: il Festival di Sanremo 2025. 🔗361magazine.com

Su questo argomento da altre fonti

I redditi dei fiorentini. Fabbricati, boom profitti: in un anno 360 milioni, in città 6mila Paperoni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Info calcolo reddito da terreni e fabbricati per dichiarazione redditi persone fisiche - Vorrei sapere come calcolare il reddito derivante da terreni e fabbricati per il modello Redditi persone fisiche, per capire se rientro nei casi di esonero di presentazione dichiarazione per ... 🔗fiscoetasse.com

Locazioni brevi, boom di redditi dichiarati nel 2023 - E’ boom nel 2023 di locazioni brevi “di seconda mano”: il reddito imponibile soggetto a cedolare secca al 21% dichiarato da comodatari e subaffittuari passa dai 270milioni di euro del 2022 ai 438 ... 🔗italiaoggi.it

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi? - redditi di terreni o fabbricati o, ancora, redditi di impresa o di capitale. Anche chi non è obbligato può presentarla, così da fruire immediatamente di una serie di vantaggi, come ad esempio ... 🔗pmi.it