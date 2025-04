De Laurentiis dopo la vittoria sul Torino | Sangue freddo Calma e gesso

Laurentiis torna a 'twittare' dopo il successo del Napoli sul Torino che consente agli azzurri di riconquistare la vetta solitaria della classifica a + 3 sull'Inter."Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli sempre!", scrive il patron azzurro su "X" dopo la vittoria contro i. Napolitoday.it - De Laurentiis dopo la vittoria sul Torino: "Sangue freddo. Calma e gesso" Leggi su Napolitoday.it Aurelio Detorna a 'twittare'il successo del Napoli sulche consente agli azzurri di riconquistare la vetta solitaria della classifica a + 3 sull'Inter.". Forza Napoli sempre!", scrive il patron azzurro su "X"lacontro i.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli dominante contro il Torino, arriva il messaggio di De Laurentiis dopo la vittoria! - Napoli Torino 2-0: arriva il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della squadra di Antonio Conte. Vince il Napoli al Maradona 2-0 contro il Torino di Vanoli grazie alla doppietta di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sta dimostrando tutte le proprie qualità in campo ed ha messo in mostra la sua miglior stagione in carriera. Anche grazie a ciò il Napoli di Antonio Conte è riuscito a prendersi la vetta del campionato portandosi a +3 sull’Inter di Simone Inzaghi. 🔗spazionapoli.it

Cosa rischia il Napoli dopo il rinvio a giudizio di De Laurentiis: i prossimi passi della Procura FIGC - Cosa rischia il Napoli dopo il rinvio a giudizio di De Laurentiis per falso in bilancio: l'avvocato Huberto Germani a Fanpage.it illustra i prossimi passi della Procura FIGC.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bologna-Napoli, non solo Scudetto: De Laurentiis spia Italiano per il dopo Conte? - Bologna-Napoli non sarà solamente una sfida decisiva per lo Scudetto, ma anche una nuova occasione per osservare Vincenzo Italiano nel caso di addio di Conte Il nome di Vincenzo Italiano continua a orbitare attorno alla panchina del Napoli. Da tempo apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico attualmente alla guida del Bologna fu a un passo dagli azzurri due estati fa, quando sembrava pronto a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti dopo lo scudetto del 2023. 🔗spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Laurentiis applaude il Napoli: “Sangue freddo, calma e gesso”; De Laurentiis sui social: Calma e gesso. Forza Napoli sempre!; Napoli primo in classifica, arriva l'immediato tweet di De Laurentiis dalle Maldive!; Napoli, Conte spara a zero contro sciacalli e avvoltoi: non c’è solo De Laurentiis nel mirino. Dopo Monza i tifosi lo scaricano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Laurentiis applaude il Napoli: “Sangue freddo, calma e gesso” - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria che ha riportato gli azzurri da soli in testa alla classifica del massimo campionato, ha scritto su X un messaggio all'universo azzurr ... 🔗msn.com

De Laurentiis su primato Napoli, 'sangue freddo, calma e gesso' - (ANSA) - NAPOLI, 27 APR - "Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli sempre!". Lo ha scritto sul social X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria che ha riportato gli azzurri ... 🔗corrieredellosport.it

Napoli dominante contro il Torino, arriva il messaggio di De Laurentiis dopo la vittoria! - Napoli Torino 2-0: arriva il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della squadra di Antonio Conte. Vince il Napoli al Maradona 2-0 contro il Torino di Vanoli grazie alla dopp ... 🔗informazione.it