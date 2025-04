La lezione di Papa Francesco a Meloni e Trump sulle politiche migratorie

Papa suggerisce qualche riflessione, soprattutto in un momento in cui politicamente prevalgono nazionalismi e movimenti populisti che negano in radice i valori ostinatamente predicati dal pontefice, a partire da quello dell’accoglienza verso i rifugiati.Il tempo e lo studio analitico diranno meglio sull’importanza del pontificato di Jorge Bergoglio, sulle ombre e sulle luci, se esso abbia realmente segnato un progresso nella storia della Chiesa paragonabile a quello di alcuni suoi predecessori come Giovanni XXIII, con cui si sono tentati paragoni forse prematuri, se non azzardati.Quello che si può affermare, cercando un primo consuntivo, è che Papa Bergoglio è stato anche uno straordinario leader politico, avendo colto sin dall’inizio del suo magistero uno dei grandi temi dell’attuale momento storico: l’immigrazione. Linkiesta.it - La lezione di Papa Francesco a Meloni e Trump sulle politiche migratorie Leggi su Linkiesta.it Il poderoso spettacolo di partecipazione popolare ai funerali delsuggerisce qualche riflessione, soprattutto in un momento in cui politicamente prevalgono nazionalismi e movimenti populisti che negano in radice i valori ostinatamente predicati dal pontefice, a partire da quello dell’accoglienza verso i rifugiati.Il tempo e lo studio analitico diranno meglio sull’importanza del pontificato di Jorge Bergoglio,ombre eluci, se esso abbia realmente segnato un progresso nella storia della Chiesa paragonabile a quello di alcuni suoi predecessori come Giovanni XXIII, con cui si sono tentati paragoni forse prematuri, se non azzardati.Quello che si può affermare, cercando un primo consuntivo, è cheBergoglio è stato anche uno straordinario leader politico, avendo colto sin dall’inizio del suo magistero uno dei grandi temi dell’attuale momento storico: l’immigrazione.

