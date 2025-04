Retegui replica a Karlsson 1-1 tra Atalanta e Lecce

Atalanta continua il suo periodo di luci e ombre non andando oltre a un pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, facendosi avvicinare dalle diretti concorrenti per la qualificazione in Champions League. Gli orobici salgono a quota 65, tre in più della Juve e 5 in più di Bologna e Roma. I salentini rimangono al 17esimo posto, ma aumentano a due punti il vantaggio sulla zona retrocessione e nella settimana della perdita del proprio fisioterapista, Graziano Fiorita, strappano con cuore e grinta un risultato positivo da una partita che non avrebbero voluto giocare oggi. Il protagonista odierno è Karlsson: prima porta in vantaggio gli ospiti su rigore, poi causa quello del pareggio di Retegui, già recordman di gol in un campionato con la maglia nerazzurra a quota 24. Un clima surreale al Gewiss Stadium: prima del minuto di silenzio per Papa Francesco, il minuto di silenzio per la scomparsa del fisioterapista Leccese Graziano Fiorita, con i giallorossi in campo oggi in maglia bianca con la scritta "nessun valore, nessun colore", protesta silenziosa contro la scelta della Lega Serie A di posticipare di sole 48 ore la gara odierna a tre giorni dalla scomparsa del membro dello staff giallorosso.

