La rivoluzione rosa del fuorigioco

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui(senza spese di spedizione) All'interno del mondo calcistico, esiste una regola, considerata un po' come la prova del nove, che delimita il tuo sapere della materia: la regola del fuorigioco. Se sei come me, che cosa sia il fuorigioco te l'avranno chiesto almeno un centinaio di volte, guardandoti con sguardo di sfida, illudendosi, o sperando, che tu non sappia rispondere. Ciò che però queste persone ignorano, e sminuiscono, è la presenza, sempre più forte, di centinaia di migliaia di donne che a quella domanda sanno rispondere, da sempre. Un movimento che, anno dopo anno, diventa sempre più forte, che dà vita a progetti che portano un cambiamento globale, a fotografie che raccontano una curva o a progetti che uniscono diverse discipline che non si pensava potessero parlare la stessa lingua.

